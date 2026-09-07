중소 제조공장에 'AI 공장장' 심는다...정부, 전 공정 자율화 지원

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI 공장 서비스 도입 발표

물류·생산 통합 관리 계획

중소기업 혁신 생태계 조성

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 정부가 중소 제조기업에 인공지능(AI)을 활용한 공장 운영 서비스를 단계적으로 제공한다. 올해 개별 물류 구간을 시작으로 내년에는 서로 다른 설비를 연결하고 오는 2028년부터 물류·생산 전 공정을 통합 관리할 수 있도록 지원한다.

중소벤처기업부와 과학기술정보통신부는 7일 한국과학기술원(KAIST) 피지컬 AI 실증랩을 방문해 중소 제조 현장의 피지컬 AI 전환과 확산을 위한 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.

피지컬 AI는 인공지능이 주변 환경을 인식하고 스스로 판단해 현실 공간에서 작업을 수행하는 기술이다. 중소 제조기업은 전문인력과 데이터, 기술 도입 경험, 실증 기회가 부족해 현장 적용에 어려움을 겪고 있다.

정부세종청사 중소벤처기업부 전경 [자료=중소벤처기업부]

양 부처는 과기정통부의 '모두의 AI 공장장'과 중기부의 스마트제조혁신 사업을 연계한다. 과기정통부는 전북 무인공장 제어·운용과 경남 초정밀 제조 지능화 실증을 통해 확보한 피지컬 AI 풀스택 솔루션을 단계적으로 확대한다.

올해는 개별 물류 구간에 자율이동로봇(AMR)과 무인반송차(AGV)를 도입하기 위한 컨설팅을 제공한다. 내년에는 전체 물류 구간에 서로 다른 설비를 도입하는 컨설팅과 정밀제조 데이터를 지원한다. 2028년부터는 물류·생산 전 공정의 통합 운영·관리 컨설팅과 공장 운영시스템을 제공할 계획이다.

중기부는 피지컬 AI 기반 제조환경 구축과 실증을 지원한다. 중소기업이 '모두의 AI 공장장' 서비스와 스마트공장 구축을 동시에 추진할 수 있도록 특화 프로그램을 마련하고 우수 실증 사례는 제조 AI 통합지원 플랫폼인 '제조AI 24'를 통해 제공한다.

신안보와 제약·바이오, 기후테크, K-소비재 등 신성장 분야를 대상으로 부처 공동 연구개발(R&D)도 추진한다. 과기정통부는 핵심 원천·기반 기술을, 중기부는 제조 현장의 수요를 반영한 기술 적용과 실증·사업화를 각각 지원한다.

피지컬 AI 얼라이언스에는 중소 제조기업 특화 태스크포스(TF)를 구성한다. 현장 수요를 발굴해 기술 공급기업과 연결하고 개발 성과가 실증과 사업화로 이어지도록 지원할 방침이다.

노용석 중기부 제1차관은 "기업들이 벤치마킹할 수 있는 검증된 선도모델을 구축하고 그 성과를 중소기업 현장에 확산하겠다"고 말했다.

jongwon3454@newspim.com