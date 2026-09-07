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반도체 사던 '개미', 美 대표지수로…ETF 자금 이동

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AI 핵심 요약

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  • 개인투자자들이 7일 미국 S&P500·나스닥100 ETF를 집중 매수했다
  • 최근 한 달 국내 반도체·지수 ETF는 팔고 미국 대표지수는 샀다
  • ETF 자금은 미국 대형주로 이동했지만 금리 변수가 남았다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

최근 한 달 S&P500·나스닥100 ETF 4종 1.6조 순매수
6개월 순매수 1위 'AI반도체 ETF'...최근 한 달 순매도 전환
"최근 순매수 자금, 단기자금·해외 주식형이 대부분"
개인 ETF 순매수 줄었지만…32개월 연속 '사자'

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 개인투자자들의 상장지수펀드(ETF) 매수 중심이 국내 인공지능(AI)·반도체에서 미국 대표지수로 옮겨가고 있다. 최근 6개월간 국내 AI·반도체와 미국 지수 ETF를 함께 사들였던 개인들이 최근 한 달에는 일부 국내 지수·반도체 ETF를 순매도한 반면 조정을 받은 미국 스탠더드앤드푸어스(S&P)500과 나스닥100 ETF를 집중적으로 사들이고 있다.

7일 코스콤 ETF CHECK에 따르면 최근 한 달간 개인이 가장 많이 순매수한 ETF는 'TIGER 미국S&P500'으로 6437억원을 기록했다. KODEX 미국나스닥100(3819억원), KODEX 미국S&P500(3544억원), TIGER 미국나스닥100(2672억원)도 순매수 상위권에 올랐다. S&P500과 나스닥100을 추종하는 이들 4개 ETF의 개인 순매수액은 총 1조6472억원이다.

최근 한 달 수익률은 마이너스를 기록했다. 최근 한 달 TIGER 미국S&P500과 KODEX 미국S&P500은 각각 3.22%, 3.21% 하락했고 KODEX 미국나스닥100과 TIGER 미국나스닥100도 각각 2.82%, 2.81% 내렸다.

[AI 일러스트= 이나영 기자]

반면 국내 대표지수와 일부 반도체 ETF에서는 매도 우위가 나타났다. 같은 기간 개인은 KODEX 200을 3337억원 순매도했고 KODEX 코스닥150도 832억원어치 팔았다. SOL AI반도체TOP2플러스(-603억원), KODEX 반도체(-365억원), TIGER 200(-312억원) 등도 순매도 상위권에 이름을 올렸다.

같은 기간 KODEX 200은 4.55%, KODEX 코스닥150은 6.62%, KODEX 반도체는 6.64% 상승했다. 가격이 오른 국내 지수·반도체 ETF 일부를 매도한 반면 가격이 조정된 미국 대표지수 ETF에는 매수세가 이어진 셈이다.

윤재홍 미래에셋증권 연구원은 최근 개인 ETF 매매와 관련해 "투자심리 위축과 단일종목 레버리지 규제 두 가지가 복합적으로 작용한 것으로 보인다"며 "최근 순매수 규모도 대폭 줄었고 그나마 순매수로 들어온 자금도 단기자금이나 해외 주식형이 대부분"이라고 설명했다.

◆ 6개월간 AI반도체 대거 매수…최근엔 美 대표지수 상위권

최근 6개월간 개인의 ETF 순매수는 국내 AI·반도체와 미국 대표지수에 집중됐다. 개인 순매수 1위는 SOL AI반도체TOP2플러스로 3조3796억원에 달했다. KODEX AI반도체TOP2플러스에도 1조1302억원이 들어왔다.

미국 대표지수 ETF도 순매수 상위권을 차지했다. 같은 기간 TIGER 미국S&P500은 3조3323억원, KODEX 미국나스닥100은 2조4085억원, KODEX 미국S&P500은 1조7421억원, TIGER 미국나스닥100은 1조6927억원의 개인 순매수를 기록했다.

최근 3개월 들어서는 미국 대표지수 ETF가 순매수 최상위권으로 올라왔다. TIGER 미국S&P500(1조9251억원)과 KODEX 미국나스닥100(1조3200억원)이 각각 개인 순매수 1·2위를 차지했다. KODEX 미국S&P500(9975억원), TIGER 미국나스닥100(9458억원)을 포함한 4개 상품의 순매수액은 5조1884억원이다.

반면 6개월 순매수 1위였던 SOL AI반도체TOP2플러스는 최근 3개월 7216억원 순매수에서 최근 한 달 603억원 순매도로 돌아섰다. KODEX 반도체도 최근 3개월과 한 달간 각각 476억원, 365억원 순매도를 기록했다. 상반기 국내 AI·반도체와 미국 대표지수를 함께 담았던 개인의 매수 무게가 최근 미국 대표지수 쪽으로 기울고 있는 모습이다.

최근 ETF 시장 전체의 자금 흐름도 이와 비슷한 양상을 보였다. 미래에셋증권에 따르면 지난주(8월31일~9월6일) 국내 ETF 시장에서 미국 대형주 ETF에는 3142억원이 유입된 반면 국내 반도체 ETF에서는 3202억원이 유출됐다. 같은 기간 국내 ETF 시장 전체에서는 5692억원이 빠져나갔다.

개인의 ETF 순매수 규모 자체는 최근 감소하고 있다. 한국거래소에 따르면 개인의 ETF 순매수액은 지난 6월 14조2442억원에서 7월 8조7868억원, 8월 2조3756억원으로 줄었다. 8월 순매수액은 7월보다 약 73%, 6월과 비교하면 약 83% 감소했다.

다만 순매수 규모 감소가 개인의 ETF 시장 이탈을 의미하는 것은 아니라는 분석도 나온다. 금융투자업계에 따르면 개인은 지난 2023년 12월 이후 지난 8월까지 ETF를 32개월 연속 순매수했다. 올해 1~8월 누적 순매수 규모도 73조720억원에 달한다.

남용수 한국투자신탁운용 ETF본부장은 "코스피 지수 등락과 상관없이 주기적으로 꾸준히 ETF를 매수하는 개인들이 굉장히 많고, 점점 늘어나고 있는 추세"라며 "단기 투자나 단타 매매보다는 장기투자를 위한 상품으로 인식 변화가 많이 이뤄지고 있다"고 말했다.

미국 대표지수 ETF에 대한 관심도 당분간 이어질 수 있다는 전망이 나온다. 조재운 대신증권 연구원은 "나스닥100과 S&P500 지수는 장기적으로 꾸준히 우상향하는 모습을 보인다"며 "당분간 미국 대형·우량주에 분산투자가 가능한 ETF에 관심을 두는 것을 추천한다"고 밝혔다.

다만 미국 금리와 증시 변동성은 향후 자금 흐름의 변수로 꼽힌다. 최근 미국 대표지수 ETF가 가격 조정을 받은 만큼 금리와 대형 기술주 주가 흐름에 따라 개인 매수세의 지속 여부가 달라질 수 있다는 분석이다.

nylee54@newspim.com 

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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