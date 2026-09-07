수원시 "9월 한 달 수원 곳곳서 펼쳐지는 공연과 축제 놀러 오세요"

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'2026 새빛공원 페스티벌'을 비롯해 드론·불꽃 축제, 재즈 공연, 파크콘서트, 마을축제 등 다양한 문화·여가 콘텐츠 마련

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 9월 한 달간 수원 곳곳의 공원과 주요 문화공간에서 음악 공연과 축제, 체험행사 등을 연다고 7일 밝혔다.

9월 프로그램 포스터. [사진=수원시]

시민들이 가까운 공원에서 풍성한 가을을 즐길 수 있는 '2026 새빛공원 페스티벌'을 비롯해 드론·불꽃 축제, 재즈 공연, 파크콘서트, 마을축제 등 다양한 문화·여가 콘텐츠를 마련했다.

우선 가을밤을 연주와 빛으로 수놓을 대형 문화·예술 행사도 잇달아 열린다.

지난 4~6일 화성행궁·행궁동 일원 '2026 수원 재즈프린지 페스타'가 열렸고 ▲광교호수공원·수원컨벤션센터 일원 '2026 수원 드론·불꽃 축제'(9일)▲인계예술공원 '2026 파크콘서트'(11일)▲화성행궁 광장 '2026 사통팔달 어울림 한마당'(12일)▲광교호수공원 재미난 밭 '2026 수원재즈페스티벌'(18~19일)이 개최된다.

마을 축제와 체험 프로그램도 공원 곳곳에서 열린다. 12일에는 ▲매탄공원 '매탄4동 산드래미 참새골 축제'▲벽적골공원 '영통2동 하모니 페스티벌'▲광교호수공원 '전국 청소년 음악 경연대회'가 진행된다.

19일에는 곳곳에서▲서호공원 잔디광장 '매너견 인증제 교육'▲인계예술공원 '제18회 다문화 한 가족 축제'▲단오어린이공원 '영통1동 플리마켓'▲두레뜰공원 '제8회 호매실 매화축제'▲박지성어린이공원 '제3회 영통3동 행복나눔축제'▲탑동시민농장 '제35회 수원시 그린농업축제' 등 생태·문화·복지가 어우러진 축제가 펼쳐진다.

이 밖에 만석공원에서는 30일까지 2026 새빛공원 페스티벌이 펼쳐지며 광교호수공원 등 3개소에서는 16일까지(매주 수요일) 1인가구를 위한 그룹 러닝 프로그램 '1인가구 함께달링' 시즌2를 운영한다.

또 19일부터 10월 6일까지는 장안공원과 화서문·장안문 일원에서 '2026 수원화성 미디어아트'가 펼쳐진다.

수원시 관계자는 "9월에는 대규모 공연부터 동네 축제와 체험 프로그램까지 가까운 곳에서 즐길 수 있는 행사가 이어진다"며 "시민들이 가족·이웃과 함께 다양한 행사를 즐기며 가을의 추억을 만들길 바란다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com