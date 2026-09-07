'제12회 수원시 중소기업인 대상' 종합대상 누보 김창균 대표

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

지난 6월 후보자 모집 기업인 18명 응모...10월 20일 '제4회 수원시 기업인의 날' 행사 중 시상

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 제12회 수원시 중소기업인 대상 수상자를 선정했다고 7일 밝혔다.

수원시청사 전경. [사진=수원시]

종합대상은 ㈜누보 김창균 대표다. 수원시 중소기업인 대상은 기술개발·생산성 향상·수출 증대 등으로 지역경제 발전에 이바지하고 대외 경쟁력과 수원시 위상을 높인 우수 중소기업인을 발굴해 수여하는 상이다.

지난 6월 후보자를 모집했고 기업인 18명이 응모했다. 서류심사(정량평가)와 심사위원회 평가(정성평가)를 거쳐 수상 기업을 ▲경영혁신 부문 ㈜스카 김동배 대표▲기술개발 부문 퓨처메인㈜ 이선휘 대표▲수출진흥 부문 ㈜일레븐전자 박지수 대표▲창업 및 벤처 부문 ㈜하이퍼놀로지 이남희 대표▲일자리창출 부문 ㈜시스템앤솔루션 성창화 대표▲노사화합 부문 희망둥지협동조합 문상철 대표가 각각 선정했다.

10월 20일 수원컨벤션센터에서 열리는 '제4회 수원시 기업인의 날' 행사 중 시상한다. 수상자에게 '수원시 중소기업인 대상' 현판과 수원시장 상장을 수여한다.

수상 기업은 3년간 '수원시 우수기업'으로 예우하고 해외박람회 참가 등 수원시 통상 시책을 신청하면 가점을 부여한다. 또 수원시 중소기업육성자금지원 이차 보전 우대(2%→2.5%)와 수원시 중소기업지원시책 지원 시 우선권 부여 그리고 선정일 현재 지방세 체납이 없으면 세무조사 3년간 유예 등 특전이 있다.

ssamdory75@newspim.com