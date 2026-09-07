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진주시, 조지아주 경제·문화 협력체계 구축…상호 교류 확대 방안 논의

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  • 진주시 대표단이 6일 미국 조지아주 방문을 마무리했다
  • 우주항공·경제·문화·청소년 교류 협력망을 넓혔다
  • 기업·도시·교육기관과 후속 사업 추진에 나섰다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

조지아주와 경제·문화 교류 협약 체결
기업 간 협력 및 투자 지원 핵심 쟁점

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시가 미국 조지아주 콜럼버스시와 애틀랜타시를 잇달아 방문해 우주항공산업과 경제·상공, 축제·문화, 청소년 교류 등 여러 분야에서 중장기 협력망을 다지며 일정을 마무리했다.

진주시는 조규일 시장을 단장으로 한 진주시 대표단이 지난 달 31일부터 9월 6일까지(현지 시각) 미국 조지아주를 방문해 도시 간 교류와 기업·기관 네트워크 확대에 나섰다고 6일 밝혔다.

조규일 경남 진주시장(왼쪽)이 미국 조지아주 애틀랜타시를 방문해 우 안드레 디킨스 애틀랜타 시장과 기념사진을 찍고 있다.[사진=진주시] 2026.09.07

시는 개별 기관 방문을 넘어 진주시가 가진 우주항공, 문화, 교육 분야 강점을 조지아 지역 기업·기관·도시와 연결해 향후 지속 가능한 협력사업으로 발전시키는 데 초점을 맞췄다.

이번 방문에서 진주시는 사이언스코(Syensqo), 록히드마틴(Lockheed Martin), 프랫앤휘트니(Pratt & Whitney) 등 글로벌 우주항공·첨단소재 기업 관계자들과 잇달아 만나 산업 네트워크를 넓혔다.

조규일 시장은 간담에서 진주시 우주항공산업 현황과 지역 기업의 기술 역량을 소개하고, 진주기업과 미국 소재 기업 간 교류·협력 확대를 위한 관심과 협력을 요청했다.

시는 한국항공우주산업(KAI) 회전익 비행센터를 운영 중이며 오는 12월 미래항공기체(AAV) 실증센터 개소를 앞두고 있다. 위성 지상국과 우주환경시험시설 구축도 추진하고 있다. 시는 이번에 구축한 도시 간 우호 협력 관계를 바탕으로 지역기업의 미국 진출을 위한 글로벌 공급망과 기술 교류 체계를 단계적으로 마련한다는 계획이다.

경제·상공 분야에서는 진주상공회의소와 조지아 한인상공회의소가 업무협약을 체결해 진주와 조지아 지역 기업을 잇는 민간 협력 기반을 만들었다. 협약에는 양 지역 경제·통상 교류 활성화, 기업 간 교류 및 협력 증진, 투자와 해외시장 진출 지원 등이 포함됐다.

시는 협약 직후 박선규 한미우호협회 회장을 진주시 통상자문관으로 임명해 지역 기업의 미국 진출을 지원하는 통로도 함께 세웠다. 시는 행정기관 간 교류를 넘어 양 지역 경제계를 직접 연결하는 채널을 확보한 만큼 진주상공회의소 등 지역 경제주체와 협력해 조지아 현지 기업·경제기관과의 네트워크를 넓히고 후속 교류를 뒷받침할 방침이다.

도시 간 교류에서는 콜럼버스시를 중심으로 한 기존 관계를 미래세대까지 확장하는 동시에 애틀랜타시와의 새 협력 가능성도 확인했다. 시는 콜럼버스시청을 방문해 양 도시 간 우호협력 관계를 재확인하고, 콜럼버스고등학교에서 머스코기 카운티 교육구와 청소년 국제교류 추진을 위한 의향서(LOI)에 서명했다.

이어 현지 기술대학을 찾아 우주항공을 포함한 산업·기술 분야 협력 가능성을 점검하며 교육기관과 산업 현장을 아우르는 교류 확대 방향을 논의했다.

애틀랜타시에서는 안드레 디킨스 시장과 만나 양 도시의 축제와 문화 콘텐츠를 매개로 한 협력 방안을 논의했다. 양 도시는 진주남강유등축제와 애틀랜타 벨트라인 랜턴 퍼레이드 등 대표 축제, 진주 실크등을 활용한 문화교류, 청소년 대상 프로그램 추진 등에 대해 의견을 나눴으며, 향후 실무협의를 통해 구체적인 사업을 발굴하기로 했다.

시는 이번 방문에서 맺은 분야별 협력 관계가 일회성 행사에 그치지 않도록 후속사업에 무게를 둘 계획이다.

우주항공 분야에서는 글로벌 기업과 지역 우주항공기업을 잇는 산업·기술 네트워크를 구체화해 실질적인 사업 성과로 연결하고 경제·상공 분야에서는 현지 경제단체와 연계해 지역기업의 미국 시장 진출과 기업 간 교류를 지원할 예정이다.

축제·문화 분야에서는 진주남강유등축제와 애틀랜타시 축제·문화자원 연계 기반을 마련하고 청소년 분야에서는 상호 방문, 문화·교육 체험 프로그램 등 세부 교류 사업을 협의할 계획이다.

시는 친선 결연도시 콜럼버스시와 산업·경제·교육·청소년 분야로 넓어진 교류 기반을 지속적으로 발전시켜 양 도시 시민과 기업, 청소년이 직접 체감할 수 있는 협력 사업으로 구체화한다는 방침이다.

조규일 시장은 "이번 미국 방문을 통해 진주시가 가진 우주항공산업 경쟁력과 경제적 잠재력, 진주남강유등축제를 비롯한 문화 자산, 미래세대의 가능성을 미국 현지 기업·기관·도시와 연결했다"며 "이번에 형성된 협력 기반이 일회성 방문에 그치지 않도록 분야별 후속 사업을 구체화해 지역기업 성장과 시민이 체감할 수 있는 성과로 이어가겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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