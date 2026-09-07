삼척블루파워, 미국 에너지부 대표단 방문…발전 운영기술·환경관리 점검

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[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 미국 에너지부(DOE) 대표단이 지난 1일 삼척블루파워 발전소를 방문해 운영 현황과 최신 발전기술, 환경관리 시스템 등을 살펴봤다고 7일 밝혔다.

이번 방문에는 커트 코코드릴리(Curt Coccodrilli) 미국 에너지부 차관보 대행을 비롯해 미 에너지부·상무부·내무부, 주한미국대사관 관계자 등이 참석했다.

대표단은 발전소 건설 과정과 운영 현황을 청취한 뒤 주요 발전설비와 항만시설을 둘러보며 발전 운영기술 및 환경관리 체계를 점검했다.

미국 DOE 대표단이 삼척블루파워 현장 주요 설비를 둘러보며 기념촬영을 하고 있다.[사진=삼척블루파워] 2026.09.07 onemoregive@newspim.com

삼척블루파워는 설비용량 2100MW 규모의 석탄화력발전소다. 초초임계압(USC·Ultra Super Critical) 기술을 적용해 기존 석탄화력발전소보다 발전효율을 높였다는 설명이다.

발전소는 과거 석회석 광산 부지를 활용해 조성됐다. 회사는 신규 부지 개발에 따른 환경영향을 줄이고 훼손·유휴부지를 재활용한 사례라고 소개했다.

또 발전소 전 구간에 밀폐형 석탄이송설비와 옥내 저탄장을 구축하고 탈황·탈질설비와 전기집진기 등을 운영하고 있다. 오염물질 배출 수준은 정부 기준치 이하로 관리하며 관련 정보를 지역사회에 실시간 공개하고 있다고 밝혔다.

해수담수화 설비 및 폐수 재활용 시스템을 통해 일반 상수 사용량을 줄이고 발전 과정에서 나오는 회(Ash)는 산업용 원료로 전량 재활용하는 자원순환 체계도 운영 중이다.

대표단과 회사 관계자들은 최근 인공지능(AI) 데이터센터 및 첨단 제조업 확산에 따른 전력수요 증가 상황에서 안정적인 전력공급, 전력계통 신뢰성(Grid Reliability), 에너지 안보의 중요성에 대해 의견을 교환했다.

특히 재생에너지 확대에 따른 출력 변동성에 대응하는 석탄화력발전소의 유연운전 기술과 대규모 기저전원의 역할, 안정적인 전력공급을 위한 송전망 조기 확충 필요성 등이 논의됐다.

커트 코코드릴리 차관보 대행은 "오랫동안 관심을 가졌던 삼척블루파워를 직접 방문하게 돼 매우 뜻깊다"며 "삼척블루파워는 놀라운 시설로, 첨단 석탄발전 기술로 가능한 수준을 보여준다"고 말했다.

이어 "미국 내 석탄발전소 현대화와 신규 건설 과정에서도 이와 유사한 첨단기술을 도입해 더 저렴하고 안정적이며 안전한 에너지를 공급할 기회를 모색하고 있다"고 덧붙였다.

삼척블루파워 관계자는 "이번 미국 에너지부 대표단 방문은 회사의 첨단 발전기술과 환경관리 노력, 지역사회와의 소통 체계를 국제적으로 소개하는 의미 있는 자리였다"며 "앞으로도 안정적인 전력공급을 통해 국가 에너지 안보에 기여할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

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