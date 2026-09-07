증권업계 CEO, AI·디지털 금융·우주산업 투자기회 찾는다

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금투협·증권사 14곳 대표단, 독일·룩셈부르크 방문

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 금융투자협회와 국내 증권업계 최고경영자(CEO)들이 인공지능(AI)과 디지털 금융, 우주산업 분야의 투자기회를 찾기 위해 독일과 룩셈부르크를 방문한다.

금융투자협회는 증권업계 14개사 CEO로 구성된 '증권 NPK(New Portfolio Korea)' 대표단이 이달 12일까지 독일과 룩셈부르크를 방문한다고 7일 밝혔다.

이번 방문은 AI와 디지털 금융, 우주산업 분야의 최신 동향을 현장에서 확인하고 국내 증권업계의 글로벌 협력 네트워크를 확대하기 위해 마련됐다.

대표단은 첫 일정으로 독일 베를린에서 유럽 최대 가전·테크 전시회인 'IFA 2026'을 참관한다. AI·스마트홈·로보틱스·디지털 헬스케어 등 첨단기술의 상용화 현황과 산업·사업모델 변화를 살펴보고 딥테크 혁신이 글로벌 자본시장에 미칠 영향과 투자기회를 점검할 예정이다.

금융투자협회 전경. [사진=뉴스핌DB]

온디바이스 AI와 휴머노이드·피지컬 AI(Physical AI), 차세대 모빌리티 등 주요 기술의 상용화 수준과 시장 확장성도 살펴본다. 관련 산업의 밸류체인과 사업모델 변화를 토대로 신규 투자테마를 발굴할 계획이다.

룩셈부르크에서는 자비에 베텔(Xavier Bettel) 부총리 겸 외교·통상장관과 면담하고 양국 금융투자 분야의 협력 확대 방안을 논의한다.

이어 룩셈부르크 우주청(LSA)과 유럽우주자원혁신센터(ESRIC), 글로벌 위성통신기업 SES 등을 방문해 우주산업의 사업화 현황과 투자 가능성을 살펴볼 예정이다.

자본시장의 디지털 전환 사례도 점검한다. 대표단은 룩셈부르크 증권거래소와 HSBC 등이 참여하는 세미나를 통해 디지털채권과 분산원장기술(DLT) 기반 금융 인프라 사례를 살펴본다.

딥테크 창업지원센터 '테크노포트(Technoport)'와도 공동 세미나를 열어 신기술 상용화 현황과 유럽 딥테크 분야의 투자기회를 모색할 예정이다.

황성엽 금융투자협회 회장은 "AI·디지털 금융·우주산업은 새로운 투자기회를 만들어내는 핵심 성장 분야"라며 "이번 방문이 증권업계가 글로벌 혁신의 흐름을 읽고 미래 투자기회를 발굴하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

이어 "K-자본시장이 생산적 금융의 플랫폼으로 도약하고 글로벌 금융 영토를 넓혀갈 수 있도록 증권업계의 역할을 확대하겠다"고 밝혔다.

dconnect@newspim.com