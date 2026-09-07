코웨이, 롯데백화점 평촌점에 수면·힐링 라인업 제품 전시

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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 코웨이는 오는 17일까지 롯데백화점 평촌점 지하 1층 팝업스테이지에서 열리는 '슬립 웰니스 페어(꿀잠연구소)'에 참가해 비렉스(BEREX) 팝업스토어를 운영한다고 7일 밝혔다.

슬립 웰니스 페어는 롯데백화점과 한국수면산업협회(KOSIA)가 수면 관련 라이프스타일 제안을 위해 공동 기획한 행사다. 코웨이는 슬립·힐링케어 브랜드 비렉스(BEREX)의 주요 제품을 직접 체험하고 비교할 수 있도록 매장을 구성했다.

롯데백화점 평촌점 코웨이 갤러리 [사진=코웨이]

방문객들은 시그니처 파이어쉴드 컴포트 매트리스와 하이브리드4 매트리스를 비롯해 페블체어2와 트리플체어2 슬림 등 신제품 안마의자를 직접 체험해 볼 수 있다.

코웨이 관계자는 "이번 팝업스토어를 통해 비렉스 침대와 안마의자 등 다양한 제품의 차별화된 기능과 사용감을 고객들이 직접 경험할 수 있길 기대한다"며 "앞으로도 고객들이 일상 가까이에서 비렉스의 다양한 수면 솔루션을 경험할 수 있는 오프라인 공간을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

tack@newspim.com