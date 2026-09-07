은행·증권·브로커리지 한곳에…신한투자증권, 복합공간 조성

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

갤러리·세미나·프라이빗 다이닝 갖춘 VIP 특화 공간

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 신한투자증권이 신한은행과 자산관리(WM) 서비스를 한 공간에서 제공하는 통합 자산관리센터를 용산에 열었다.

은행 금융서비스부터 자산관리, 주식 브로커리지까지 한 번에 이용할 수 있는 복합 채널을 구축해 고액자산가 시장 공략에 나선다는 전략이다.

신한투자증권은 신한은행과 자산관리 역량을 결집한 '신한 Premier PWM 센트럴용산센터'를 통합 오픈했다고 7일 밝혔다.

신한 Premier PWM 센트럴용산센터는 기존 신한 Premier PWM 서교센터(은행·증권)와 신한 Premier 센트럴금융센터를 통합한 자산관리 거점이다.

신한 Premier PWM 센트럴용산센터 전경. [사진=신한투자증권]

신한금융그룹의 은행·증권 협업 브랜드인 PWM과 신한투자증권 자산관리 영업점을 결합한 '1+1+1' 형태의 새로운 복합 채널 모델이다.

고객은 별도 지점을 방문하지 않고 한 공간에서 신한은행의 금융서비스와 신한투자증권의 자산관리, 국내외 주식 브로커리지 서비스를 이용할 수 있다.

부동산·세무·상속·증여 분야는 '신한 Premier 패스파인더'를 통해 전문가 컨설팅도 받을 수 있다.

최근 증권업계는 초고액자산가를 중심으로 종합 자산관리 수요가 확대되면서 은행과 증권의 협업을 강화하고 있다.

단순 금융상품 판매를 넘어 세무·부동산·가업승계 등 종합 컨설팅과 문화 서비스를 결합한 복합 WM센터를 경쟁적으로 확대하는 추세다.

용산갤러리에서는 국내외 작가 작품을 정기적으로 전시하고 도슨트 프로그램 등 문화 콘텐츠를 운영할 예정이다. 개관전 'Above Seoul'에서는 앤디 워홀, 데미안 허스트, 도나 후앙카의 작품을 선보인다.

통합 오픈을 기념해 VIP 고객 초청 행사도 진행했다. 참석 고객들은 만찬과 갤러리 도슨트 프로그램, 오페라 갈라 콘서트를 즐긴 뒤 센터에서 서울세계불꽃축제를 관람했다.

정용욱 신한 Premier 총괄사장은 "고객이 한 공간에서 그룹의 다양한 자산관리 서비스를 유기적으로 경험할 수 있도록 하고, 앞으로도 지역과 고객 특성에 맞춘 은행·증권 협업 채널을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

plum@newspim.com