애자일 로봇, 유럽서 피지컬 AI 기술 공개

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 애자일 로봇(Agile Robots)과 자회사 프랑카 로보틱스(Franka Robotics)가 스위스와 독일에서 열린 행사에서 산업 자동화와 로봇 학습 데이터 관련 기술을 공개했다.

[이미지=애자일 로봇]

애자일 로봇은 지난 8월 스위스 취리히에서 열린 '올 어바웃 오토메이션(all about automation Zurich)'에서 '다이애나 7(Diana 7)'과 '토르 12(Thor 12)'를 선보였다. 다이애나 7은 7개 관절에 탑재된 토크 센서를 통해 조립 과정에서 발생하는 힘을 실시간으로 감지하는 힘 제어 기술을 적용했다. 이를 통해 엔진헤드 삽입 과정에서 정확한 위치를 확인하고 부품 손상 위험을 줄일 수 있다고 회사 측은 설명했다.

토르 12는 드래그 앤 드롭 방식의 교시와 로우코드 제어를 기반으로 용접 경로를 설정하고 수정할 수 있는 로봇이다. 좁은 간격의 코너·수직·경사 용접 등 다양한 작업에 대응할 수 있도록 설계됐다.

프랑카 로보틱스는 지난 8월 독일 브레멘에서 열린 'IJCAI-ECAI 2026'에서 인간의 조작 이용을 로봇 학습 데이터로 전환하는 기술을 시연했다. 행사 참가자들은 '프랑카 젤로 듀오(Franka GELLO Duo)로 FR3 Duo를 원격 조종했으며, 프랑카 로보틱스의 'LABS'는 시연 과정에서 발생한 동작을 양손 조작 기술 학습을 위한 데이터로 수집했다. 원격 조종과 로봇 하드웨어, 데이터 수집을 하나의 워크플로로 연결해 반복 가능한 시연 데이터를 확보하는 방식이다.

애자일 로봇 측은 이번 행사들이 피지컬 AI가 실제 산업 현장과 로봇 학습 환경에 적용될 수 있는 가능성을 보여줬다고 설명했다. 산업 자동화와 로봇 학습 데이터라는 영역을 연결해 피지컬 AI의 실용화를 위한 기반을 확장할 계획이다.

애자일 로봇은 2018년 독일 뮌헨에서 설립됐으며 자동차, 전자, 헬스케어, 서비스 분야를 대상으로 AI와 로보틱스 기술을 결합한 솔루션을 제공한다. 3,500명 이상의 직원을 보유하고 있으며 적으로 2만 개 이상의 로봇 솔루션을 설치했다. 프랑카 로보틱스는 2023년부터 애자일 로봇의 자회사로 합류했으며, 로보틱스 연구자와 임바디드 AI 전문가를 위한 로봇 플랫폼을 개발하고 있다.

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