오산 아파트 신고가 거래 이어져…'북오산자이 드포레' 분양

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 경기 오산시에서 일부 아파트의 신고가 거래가 나타나면서 주택시장 가격 흐름에 변화가 나타나고 있다.

국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 지난달 오산시 외삼미동 '서동탄역 더샵 파크시티' 전용 101㎡는 8억2900만원에 거래돼 신고가를 기록했다. 지난 2월 거래된 6억5000만원과 비교하면 약 27.5% 오른 가격이다.

같은 달 수청동 '더샵 오산센트럴' 전용 77㎡도 6억5000만원에 거래되며 신고가를 경신했다. 부동산 빅데이터 업체 아파트미에 따르면 지난달 오산시에서는 18개 단지에서 신고가 거래가 확인됐다.

[이미지=GS건설] 북오산자이 드포레 투시도

이런 가운데 GS건설이 경기 오산시 내삼미2구역에서 공급한 '북오산자이 드포레'가 분양을 진행하고 있다.

GS건설에 따르면 올해 오산시 내삼미2구역에 공급한 '북오산자이 리버블시티'는 완판됐으며, 지난 6월 분양을 시작한 '북오산자이 드포레'는 계약률 약 50%를 기록했다.

'북오산자이 드포레'는 경기도 오산시 내삼미2구역 지구단위계획구역 A2블록에 지하 2층~지상 29층, 11개 동, 전용면적 59~125㎡, 총 1517가구 규모로 조성된다. 입주 예정 시점은 2029년 10월이며, 전용 84㎡ 기준 분양가는 6억원대다.

단지에서 차량으로 약 7분 거리에 동탄신도시가 위치해 있으며 롯데백화점 동탄점, 트레이더스 홀세일 클럽 동탄점, 한림대학교동탄성심병원 등 동탄권역 시설을 이용할 수 있다.

내삼미2구역에는 '북오산자이 리버블시티'와 '북오산자이 드포레'를 비롯해 학교와 공원, 복합시설 등이 계획돼 있다. 단지 인근에는 초등학교 신설 계획도 있다.

교통시설로는 수도권제2순환고속도로 북오산IC와 경부고속도로가 인근에 있으며, 수도권 지하철 1호선 오산대역을 이용할 수 있다.

계약금은 분양가의 10%이며 1차 계약금 1000만원 정액제가 적용된다. 견본주택은 경기도 오산시 내삼미동 일원에 마련됐다.

whitss@newspim.com