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여당서 갈리는 호르무즈 파병 찬반…"헌법·국익상 반대" vs "비전투 파병 불가피"

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AI 핵심 요약

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  • 이기헌 민주당 의원이 7일 호르무즈 파병에 반대했다.
  • 박지원 민주당 의원은 7일 비전투 파병 불가피하다고 했다.
  • 민주당 내부가 갈려 당론·국회 동의가 변수다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이기헌 "이란의 참전 간주 입장에 위험"
박지원 "무조건 파병 거부 문제될 수 있어"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 호르무즈 파병 문제를 둘러싸고 집권여당인 더불어민주당 내부에서도 "헌법·국익상 반대한다"는 의견과 "비전투 파병은 불가피하다"는 목소리가 교차했다.

정부가 미국의 요청에 따라 22년 만의 해외 파병 여부를 공식 검토 중인 상황에서 국회의 동의가 필수적인 해외 파병을 두고 민주당이 당론을 마련할 수 있을지 주목된다.

이기헌 더불어민주당 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

◆이기헌 "무장 군인 파견은 전쟁 관여...헌법 5조, 침략전쟁 부인 명시"

이기헌 민주당 의원은 7일 MBC 라디오 '김종배의 시선집중' 인터뷰에서 "이란 정부가 비전투병 파병조차 참전으로 간주하겠다고 공식 입장을 밝힌 상황에서 한 명을 보내더라도 무장한 군인이 파견되는 것은 전쟁 관여로 볼 수밖에 없다"며 반대 이유를 설명했다.

이 의원은 "헌법 제5조는 국제평화 유지와 침략전쟁 부인을 명시하고 있다"며 "호르무즈 해협은 우리나라 에너지 안보의 중심축인데, 전쟁 개입은 장기적 에너지 공급 안정에도 부합하지 않는다"고 강조했다.

그는 파병 검토 배경에 미국의 압박이 작용했을 가능성을 제기했다. 이 의원은 "북미 정상회담, 전작권 전환, 핵잠수함 도입, 우라늄 농축 재처리 허용 등 한미 현안과 파병 문제가 연계돼 추진되는 정황이 있다"면서도 "파병으로 한미 현안을 한꺼번에 해결하려는 시나리오는 비현실적"이라고 평가했다.

이란과의 관계 악화에 대한 우려도 내비쳤다. 이 의원은 "이란은 중동의 중심 국가로, 적대적 관계가 장기화되면 호르무즈 해협에서의 원유 공급에 어려움을 겪을 수 있다"며 "국익을 위해서도 참전은 절대 안 된다"고 말했다.

또 이 의원은 "영국·프랑스 등 우방국도 함선 파견은 했으나 전쟁 참여는 하지 않고 있다"며 "국제적 공조를 통한 평화적 해결과 종전 보장이 우선"이라고 주장했다.

박지원 더불어민주당 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

◆중진 박지원 "비전투 병력 파병 불가피...어느 정도 받아들일 수밖에 없어"

반면 5선 박지원 의원은 이날 SBS 라디오 '김태현의 정치쇼'에서 "이란이 전쟁으로 간주한다고 하지만, 호르무즈 해협에서 우리 선박을 보호하고 미국과의 관계를 고려할 때 비전투 병력 파병은 불가피하다"고 밝혔다.

박 의원은 "구체적 내용은 정부가 미국과 촘촘히 협의해야 하지만, 무조건 파병을 거부하거나 전투병을 파병하는 것은 문제가 될 수 있다"며 "비전투 병과 파병은 어느 정도 받아들일 수밖에 없다"는 입장을 내놨다.

이란의 반발에 대해서는 "이란으로서는 그렇게 하지 않을 수 없다"면서도 "과거 경제제재 등이 남아 있는 상황에서 이란의 강한 입장은 이해할 수 있지만, 우리는 미국과의 관계를 고려해 잘 처리될 것"이라고 전망했다.

이어 박 의원은 "진영 내 반대 입장을 충분히 이해해야 하지만, 미국과의 관계와 국익 문제가 더 중요하다"며 "이재명 대통령의 결단은 잘한 결정"이라고 평가했다.

국군의 해외 파병에 대한 국회 동의안은 재적의원 과반수의 출석과 출석의원 과반수의 찬성이 필요하다. 민주당 소속 의원은 161명으로 민주당이 당론으로 파병에 찬성할 경우 가결되지만 십여명 이상이 반대할 경우 가결을 장담할 수 없다.

seo00@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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