전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.07 (월) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
경제 공정거래

속보

더보기

온라인 리뷰 '깜깜이 운영' 막는다…작성·평가·삭제 기준 공개

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 공정위가 7일 리뷰 수집·노출 기준 공개안을 배포했다.
  • 베스트·인기순은 AI 활용 시 판단요소까지 밝혀야 했다.
  • 미공개 땐 과태료 1000만원, 10월22일 본격 시행했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI·알고리즘 선정도 판단요소 밝혀야…삭제 땐 이의제기 보장
자사몰·해외사업자도 대상…미공개시 과태료 최대 1000만원

[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 온라인 쇼핑몰에서 소비자 사용후기(리뷰)를 어떻게 모으고 노출·삭제하는지에 대한 운영 기준이 소비자에게 공개된다. '베스트 리뷰'나 '인기순' 선정에 인공지능(AI)이나 알고리즘을 활용한다면 주요 판단 요소도 알려야 한다.

공정거래위원회는 7일 이 같은 내용의 '사용후기 수집·처리 정보공개 문답서'를 마련해 배포했다고 밝혔다. 지난 7월 시행된 개정 전자상거래법에 새로 도입된 리뷰 정보공개 제도의 세부 적용 기준을 안내하기 위해서다.

주병기 공정거래위원장이 지난달 24일 서울 여의도 국회에서 열린제438회 국회(임시회) 제01차 정무위원회 전체회의에서 2025회계연도 결산 관련 제안설명을 하고 있다. [사진=뉴스핌DB]

◆ 누가 쓰고 얼마나 남기나…리뷰 운영정책 한눈에

개정법에 따라 전자상거래 사업자나 통신판매업자가 사이버몰에 리뷰를 게시하면 ▲작성 권한이 있는 사람의 범위 ▲게시기간 ▲등급평가 기준과 그 효과 ▲삭제 기준 및 이의제기 절차를 공개해야 한다. 소비자가 리뷰를 확인하는 첫 화면에서 볼 수 있도록 하되, 공간이 부족하면 연결된 팝업이나 별도 화면에 표시할 수 있다.

공개 의무는 대형 플랫폼에만 적용되지 않는다. 자사몰을 운영하는 사업자와 국내 소비자를 대상으로 영업하는 해외사업자, 중소·개인사업자도 리뷰를 게시하면 적용 대상이다. 오픈마켓은 플랫폼과 입점업체 중 누가 리뷰 운영 기준을 결정하는지에 따라 양측이 각각 또는 함께 의무를 질 수 있다.

리뷰 작성자가 실제 구매자인지, 체험단이나 이벤트 당첨자도 작성할 수 있는지 등도 공개 대상이다. 외부 후기를 가져와 자사 후기란에 함께 게시하는 경우에는 그 사실과 외부 쇼핑몰 명단을 공개해야 한다.

다만 사회관계망서비스(SNS)·블로그 후기를 상품정보 페이지에 광고 형태로 붙이는 경우는 공개 대상이 아니다. 특히 긍정적인 후기만 선별해 가져오는 행위는 부정적 후기를 숨기는 것과 유사한 효과가 있어 법 위반 소지가 있다고 공정위는 설명했다.

◆ '인기순' 기준도 밝혀야…AI 쓰면 판단요소 공개

'베스트 리뷰'나 '우수 후기'를 선정하거나 리뷰에 순위를 매기는 경우에는 그 기준을 소비자에게 알려야 한다. 날짜순이나 평점 높은 순처럼 기준이 명확한 정렬은 제외되지만, '랭킹순'이나 '인기순'처럼 명칭만으로 기준을 알기 어려운 경우에는 어떤 요소로 순서를 정했는지 공개해야 한다.

특정 리뷰에 포인트나 경품을 지급하는 경우에도 선정 기준을 밝혀야 한다.

AI나 알고리즘을 사용한다는 이유로 기준 공개를 생략할 수도 없다. 세부 알고리즘 자체를 공개하기 어렵더라도 리뷰 내용의 충실성, 사진·동영상 포함 여부, 이용자 조회수나 추천 수 등 주요 판단·평가 요소는 소비자가 이해할 수 있도록 설명해야 한다.

단순히 유용성이나 충실성을 고려한다는 식의 추상적인 설명은 충분하지 않다는 게 공정위 판단이다.

정부세종청사 공정거래위원회 모습. [사진=뉴스핌DB]

◆ 리뷰 감춰도 '삭제'…작성자 통지·이의제기 절차 마련

리뷰를 완전히 지우지 않고 비공개하거나 게시를 중단하는 경우도 사실상 삭제와 같은 것으로 본다. 사업자는 허위·과장, 명예훼손, 상품과 무관한 내용, 비정상 거래 등 삭제 사유와 이의제기 절차를 공개해야 한다.

AI로 부적절한 리뷰를 자동 삭제한다면 AI 사용 사실과 삭제 판단에 활용하는 요소도 함께 밝혀야 한다.

리뷰를 삭제하거나 비공개 처리하면 원칙적으로 문자나 이메일 등을 통해 작성자에게 그 사실을 알리고, 정부기관의 요청·판단에 따른 경우가 아니라면 이의를 제기할 기회도 제공해야 한다.

다만 사전에 정한 게시기간이 끝나 리뷰가 내려가는 경우에는 별도 통지 의무가 없다.

◆ 별점·좋아요도 대상…OTT·웹툰 댓글은 제외

실제 구매자가 남긴 별점이나 '좋아요'도 사용후기에 포함된다. 지도 앱 리뷰도 영수증 인증 등 실제 이용자만 작성할 수 있는 절차가 있다면 적용 대상이 된다. 반대로 구매 여부와 상관없이 누구나 작성할 수 있는 일반 댓글은 원칙적으로 제외된다.

온라인 동영상 플랫폼 댓글처럼 모든 이용자가 달 수 있는 경우는 대상이 아니다. OTT 영화 감상평도 유료 구독자만 쓸 수 있더라도 구독하지 않은 소비자는 볼 수 없어 구매 결정에 영향을 주지 않는다면 제외된다.

유료 선공개 뒤 1~2주 안에 전체 무료로 풀리는 웹툰·웹소설 댓글 역시 사실상 누구나 작성할 수 있어 대상이 아니다.

관련 정보를 공개하지 않으면 최대 1000만원의 과태료가 부과될 수 있으며, 시정조치나 경우에 따라 영업정지·과징금 처분도 가능하다. 공정위는 오는 10월21일까지 계도기간을 운영한 뒤 22일부터 제도를 본격 적용할 계획이다.

hyun9@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
사진
서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동