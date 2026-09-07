대출 규제에 자금계획 중요성 커져…'두산위브더제니스 부천' 분양

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 주택시장에 대출 규제가 이어지면서 주택 구입 과정에서 필요한 자기자금과 대출 가능액을 함께 따지는 수요가 늘고 있다. 주택가격과 보유 주택 수 등에 따라 대출 한도가 달라지는 만큼 실수요자의 자금계획도 주요 고려 요소로 자리 잡고 있다.

정부의 세제 개편 방향에서도 주택가액과 실제 거주 여부 등을 함께 고려하는 기조가 제시됐다. 주택 관련 세제와 금융 규제가 달라지면서 주택을 구입하거나 갈아타려는 수요자들은 주택가격뿐 아니라 보유 자산과 대출 여력 등을 함께 살펴볼 필요가 커졌다.

분양가 상승도 자금 부담에 영향을 미치는 요인이다. 주택도시보증공사(HUG)에 따르면 올해 7월 기준 수도권 민간아파트 분양가격은 전년 동월 대비 22.4% 상승했다. 분양가격이 높아질수록 동일한 대출 비율을 적용하더라도 수요자가 마련해야 할 자기자금 규모가 커질 수 있다.

[이미지=클립아트코리아] 서울 아파트 전경

이런 가운데 두산건설과 쌍용건설 컨소시엄이 경기 부천시 소사구 소사본동 일원에 공급한 '두산위브더제니스 부천'이 분양을 진행하고 있다.

두산위브더제니스 부천은 지하 8층~지상 49층, 7개 동, 총 2008가구 규모로 조성되는 대단지다.

단지는 수도권 전철 1호선과 서해선이 지나는 소사역을 도보로 이용할 수 있다. 소사역을 통해 서울 및 수도권 주요 지역으로 이동할 수 있으며, 주변 도로망을 통한 차량 이동도 가능하다.

주변에는 학교와 상업시설, 공원 등 생활 인프라가 조성돼 있으며 부천 소사권역의 기존 주거시설과 생활시설을 이용할 수 있다.

대단지 규모에 맞춰 커뮤니티 시설 등 부대시설도 마련된다. 세부 평면과 공급 조건 등은 분양 일정에 따라 확인할 수 있다.

최근 주택 구입 과정에서 대출 가능 금액과 금리, 자기자금 규모 등을 함께 고려하는 수요가 늘면서 분양시장에서도 총 주거비용을 따져보는 방식이 중요해지고 있다.

whitss@newspim.com