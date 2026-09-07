전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.07 (월) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
경제 경제일반

속보

더보기

[기고] AI 시대, 전력산업도 개인정보보호 강화해야

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 김성진 전력거래소 이사장이 개인정보 보호를 강화했다
  • 스마트계량기 전력데이터도 생활패턴 추정이 가능하다
  • 전력혁신은 데이터 활용과 개인정보 보호의 균형에 달렸다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

김성진 한국전력거래소 이사장

전력산업이라고 하면 흔히 발전소와 송전탑, 거대한 계통 설비를 떠올린다. 개인정보 보호와는 거리가 먼 분야로 여기기 쉽다. 그러나 전력거래소를 이끌면서 매일 마주하는 현실은 다르다. 전력산업 곳곳에는 예상과 달리 개인정보로 분류될 수 있는 정보들이 촘촘히 얽혀 있다.

스마트 계량기에 기록되는 전력사용량 데이터를 예로 들어보자. 얼핏 단순한 전기 사용량에 불과해 보이지만, 시간대별 사용 패턴을 분석하면 그 가구가 언제 활동하고 언제 집을 비우는지와 같은 생활패턴까지 유추할 수 있다. 이처럼 단순한 숫자로 보이는 전력 데이터도 다른 정보와 결합·분석되면 개인의 삶을 보여주는 정보, 즉 개인정보가 될 수 있다. AI와 데이터 분석 기술이 발전할수록 이러한 가능성은 더욱 커진다.

김성진 한국전력거래소 이사장

전력 데이터를 다루는 기관일수록 이 사실을 무겁게 받아들여야 한다. 전력산업의 디지털 전환과 데이터 활용을 추진하면서 개인정보 보호를 함께 고민하는 것은 선택이 아니라 반드시 지켜야 할 원칙이다.

전력거래소 이사장으로 취임한 직후부터 개인정보 보호체계를 강화하는 데 각별한 노력을 기울이고 있다. 우선 개인정보 보호를 담당하는 정보보안실을 경영부이사장 직속으로 편제하여 정보보호 조직의 위상을 높였다. 또한 개인정보 보호와 관련한 주요 현안은 이사회에 정기적으로 보고하도록 했다. 경영진과 이사회가 함께 상황을 인지하고 책임을 나눌 때, 실질적인 개인정보 보호가 가능하다고 믿기 때문이다.

법적 의무의 기준을 넘어서는 노력도 이어가고 있다. 개인정보 영향평가 의무 대상이 아닌 주요 IT시스템 개발사업에도 영향평가를 실시하도록 했다. 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증(ISMS-P) 역시 법적 의무인증 대상이 아니지만, 정보보호와 개인정보 보호 수준을 지속적으로 높이고 대외적으로 검증받기 위해 인증을 계속 유지하고 있다. 법이 요구하는 최소 기준에 머물지 않고, 국민과 회원사가 안심할 수 있는 더 높은 수준의 보호체계를 갖추겠다는 의지다.

나는 전력거래소에 취임하면서, 에너지 대전환 시대에 전력시장을 혁신하고, AI와 데이터 분야의 전문성을 갖춘 미래형 전력거래소를 만들어 가겠다고 밝힌 바 있다.

AI 시대에는 데이터를 얼마나 많이 활용하느냐만큼, 얼마나 안전하고 책임 있게 활용하느냐도 중요하다. 전력산업의 디지털 전환은 데이터 활용을 확대하는 과정이지만, 그 데이터에는 국민과 개개인의 삶과 활동이 담겨 있다. 데이터를 안전하게 보호하는 것은 활용을 제약하는 일이 아니라, 오히려 지속 가능한 혁신을 가능하게 하는 기반이다.

전력거래소는 앞으로도 전력시장의 혁신을 이끄는 동시에, 그 과정에서 다뤄지는 정보 하나하나를 소중히 지키는 기관으로 자리매김하고자 한다.

전력산업의 혁신은 데이터에서 시작되지만, 그 혁신을 완성하는 것은 신뢰다. 국민과 회원사가 안심하고 전력거래소를 신뢰할 수 있도록, 개인정보 보호를 위한 노력을 멈추지 않겠다.

◇ 김성진 한국전력거래소 이사장은 1963년 전남 고흥에서 태어나 광주 대동고와 건극대 경제학과를 졸업하고, 영국 리즈대학교에서 동아시아학(중국경제) 박사학위를 받았다. 행정고시 33회(재경직)로 공직에 입문해 산업통상부 에너지자원정책과장, 부품소재총괄과장, 전남지방우정청장, 경제자유구역기획단장, 지역경제정책관, 대변인을 역임했다. 이후 광주테크노파크 원장, 한국디스플레이산업협회 상근부회장, 광주미래차모빌리티진흥원 원장을 거쳐 지난 5월부터 전력거래소 이사장을 맡고 있다.

※ 외부 필진 기고는 본사 편집 방향과 다를 수 있습니다.

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
사진
서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동