디와이씨, 드론·로봇·우주항공 사업 확대…신사업 TF 구성

고객사 논의 프로젝트 중심 운영

기술 적용·양산 가능성 단계별 검토

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 글로벌 정밀부품 전문기업 디와이씨가 신규 성장 동력 확보에 나선다. 디와이씨는 자회사 디와이씨다이나믹스가 미래산업 분야 신규 사업을 발굴하기 위한 태스크포스(TF)를 구성했다고 7일 밝혔다.

신규 TF는 디와이씨다이나믹스가 유도미사일 등 방산 분야에서 축적한 정밀부품 가공·생산 기술의 적용 영역을 확대하기 위해 구성됐다. 기존 방산 제품군을 확대하는 동시에 드론·로봇·우주항공 등 첨단 민수 분야의 신규 사업을 발굴할 계획이다.

디와이씨다이나믹스는 현재 고객사들과 논의가 진행 중인 프로젝트를 중심으로 TF를 운영할 예정이다. 프로젝트별로 기술 적용 가능성과 제품 개발 방향, 생산 공정, 양산 가능성 등을 단계적으로 검토하고 사업화 가능성이 높은 아이템을 중심으로 후속 개발을 추진한다.



회사는 미래 첨단산업에서 부품 소형화와 구조 복잡성이 심화하면서 정밀가공 기술의 중요성이 커지고 있다고 설명했다. 제품 개발 초기 단계에서 다품종·소량 생산에 대한 신속한 대응과 높은 가공 정밀도가 요구되는 만큼 방산 분야에서 축적한 디와이씨다이나믹스의 생산·개발 역량을 적용할 수 있는 영역이 확대되고 있다는 판단이다.

디와이씨 로고. [사진=디와이씨]

디와이씨는 최근 전방산업에서 신규 정밀가공 부품에 대한 개발·생산 문의가 늘고 있다며 자회사와 각사가 보유한 생산기술과 영업 네트워크를 연계해 공동 대응하고 있다고 설명했다.

앞서 디와이씨는 디와이씨다이나믹스 인수를 계기로 정밀부품 분야의 수평적·수직적 사업 확장을 추진하겠다는 전략을 제시했다. 이번 TF 역시 모회사와 자회사의 기술·영업 역량을 연계해 신규 사업을 발굴하는 역할을 맡는다.

디와이씨는 TF에서 발굴한 신규 사업이 개발과 양산 단계로 이어질 경우 그룹의 중장기 실적 성장과 사업 포트폴리오 다변화에 기여할 것으로 기대하고 있다. 자회사 기업가치 상승이 모회사 디와이씨의 성장에도 긍정적으로 작용할 것으로 보고 있다.

디와이씨 관계자는 "이번 TF는 단순 미래사업을 검토하는 조직이 아니라 실제 시장에서 발생하고 있는 사업 기회에 보다 기민하고 빠르게 대응하기 위해 구성한 조직"이라며 "보유하고 있는 정밀가공 기술을 기반으로 신규 방산 제품은 물론 드론·로봇·우주항공 등 미래산업에서 사업화 가능한 아이템을 지속 발굴해 나갈 계획"이라고 말했다.

이어 "사업 진행 상황과 프로젝트 확대 여부에 따라 향후 프로젝트별 아이템을 정규 조직으로 재편하는 방안도 검토하고 있다"며 "모회사와 자회사의 기술·영업 역량을 결합해 신규 성장 동력을 확보하고 지속적인 사업 확장을 추진할 계획"이라고 덧붙였다.

dconnect@newspim.com