LS증권, 개인투자자 대상 외화·주식 투자 세미나 개최

AI 핵심 요약beta
- LS증권이 19일 개인투자자 세미나를 연다.
- 여의도 금융투자교육원서 150명 선착순 참석이다.
- 외화자산·국내증시·글로벌주식 투자전략을 다룬다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = LS증권은 개인투자자를 대상으로 외화자산 운용과 국내외 증시 투자전략 등에 대한 정보를 공유하는 오프라인 세미나를 개최한다고 7일 밝혔다.
세미나는 이달 19일 오후 1~5시 서울 여의도 금융투자교육원 리더스홀에서 진행된다. 사전 신청을 통해 선착순 150명까지 참석할 수 있다.
세미나에서는 김종구 LS증권 멀티에셋솔루션팀 상무가 외화자산 운용 방법을 주제로 강연한다. 이어 염승환 LS증권 투자컨텐츠팀 이사가 4분기 국내 증시 투자전략을 공유한다.
마지막 세션에서는 금융인 출신 크리에이터 오동석 씨가 '알상무'라는 닉네임으로 글로벌 주식투자의 미래를 주제로 강연한다.
사전 신청 방법과 세미나 일정·주제 등 자세한 내용은 LS증권 홈페이지와 투혼 홈트레이딩시스템(HTS), 모바일트레이딩시스템(MTS)에서 확인할 수 있다.
LS증권은 투자자가 시장 상황이나 투자 결과에 따라 원금 손실을 볼 수 있으며 이에 따른 손실은 투자자에게 귀속된다고 안내했다.
LS증권 관계자는 "외화자산부터 국내외 주식까지 종합적인 인사이트를 한 자리에서 얻을 수 있는 유익한 시간이 될 것"이라며 "개인투자자 고객들의 성공적인 투자전략 수립에 도움이 되길 기대한다"고 말했다.
dconnect@newspim.com