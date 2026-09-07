LS증권, 개인투자자 대상 외화·주식 투자 세미나 개최

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이달 19일 여의도 금융투자교육원서 진행

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = LS증권은 개인투자자를 대상으로 외화자산 운용과 국내외 증시 투자전략 등에 대한 정보를 공유하는 오프라인 세미나를 개최한다고 7일 밝혔다.

세미나는 이달 19일 오후 1~5시 서울 여의도 금융투자교육원 리더스홀에서 진행된다. 사전 신청을 통해 선착순 150명까지 참석할 수 있다.

세미나에서는 김종구 LS증권 멀티에셋솔루션팀 상무가 외화자산 운용 방법을 주제로 강연한다. 이어 염승환 LS증권 투자컨텐츠팀 이사가 4분기 국내 증시 투자전략을 공유한다.

[사진=LS증권]

마지막 세션에서는 금융인 출신 크리에이터 오동석 씨가 '알상무'라는 닉네임으로 글로벌 주식투자의 미래를 주제로 강연한다.

사전 신청 방법과 세미나 일정·주제 등 자세한 내용은 LS증권 홈페이지와 투혼 홈트레이딩시스템(HTS), 모바일트레이딩시스템(MTS)에서 확인할 수 있다.

LS증권은 투자자가 시장 상황이나 투자 결과에 따라 원금 손실을 볼 수 있으며 이에 따른 손실은 투자자에게 귀속된다고 안내했다.

LS증권 관계자는 "외화자산부터 국내외 주식까지 종합적인 인사이트를 한 자리에서 얻을 수 있는 유익한 시간이 될 것"이라며 "개인투자자 고객들의 성공적인 투자전략 수립에 도움이 되길 기대한다"고 말했다.

dconnect@newspim.com