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장종태 "청약통장 7.9조 줄었는데…HUG, 이유도 몰라"

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AI 핵심 요약

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  • 청약통장 가입자와 기금이 4년째 줄었다
  • HUG는 청약통장 해지 이유를 분석하지 않았다
  • 장종태 의원은 원인 분석과 제도개선을 촉구했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

청약 4년 새 7.9조 감소…"기금 변화 원인 파악 제도 개선 연결해야"

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 청약통장 가입자가 4년 연속 순감하고 관련 주택도시기금 조성액도 4년 새 8조원 가까이 줄었지만 주택도시보증공사(HUG)는 가입자들의 해지 원인조차 별도로 분석하지 않은 것으로 나타났다.

7일 국회 국토교통위원회 소속 더불어민주당 장종태 의원(대전 서구갑)이 HUG에서 제출받은 자료에 따르면 주택청약종합저축은 2022년부터 신규 가입보다 해지가 더 많은 순감 상태로 돌아섰다.

장종태 국회의원. [사진=장종태 의원실]

2022년에는 해지 건수가 신규 가입보다 39만2000좌 많았고 2023년에는 순감 규모가 77만좌까지 확대됐다. 이어 2024년 44만3000좌, 2025년 19만1000좌가 각각 감소했다.

올해 들어서도 이탈 흐름은 멈추지 않았다. 2026년 1~7월 신규 가입은 183만6000좌였지만 해지는 215만1000좌로 집계돼 31만5000좌가 순감했다.

신규 가입 자체도 줄고 있다. 2021년 409만2000좌였던 신규 가입은 2025년 314만4000좌로 4년 만에 23.2% 감소했다.

장기간 청약통장을 유지해 온 가입자들의 해지도 이어졌다. 올해 1~7월 기준 가입기간 16~20년인 청약통장 가운데 해지된 계좌는 7만5000좌에 달했다.

가입자 감소는 주택도시기금 재원 축소로도 이어졌다. 청약통장을 통해 조성된 기금은 2021년 23조1000억원에서 2025년 15조2000억원으로 감소했다. 4년 사이 7조9000억원, 34.2% 줄어든 것이다.

시장에서는 분양가 상승과 치열해진 청약 경쟁, 부동산 시장 불확실성 등을 이유로 청약통장의 실효성이 떨어졌다는 지적이 수년째 제기돼 왔다. 이른바 '탈청약' 현상에 대한 우려도 반복됐다.

그러나 정작 HUG는 가입자들이 청약통장을 해지하는 구체적인 이유를 파악하기 위한 별도의 조사나 분석을 실시하지 않은 것으로 확인됐다.

청약통장 가입자가 어떤 이유로 이탈하는지뿐 아니라 연령과 소득, 지역, 가입기간 등에 따라 해지 사유에 어떤 차이가 있는지 등에 대한 세부 분석도 이뤄지지 않았다는 게 장 의원 측의 설명이다.

장종태 의원은 "청약통장 이탈이 수년째 이어지고 청약 조성액도 4년 만에 7조9000억원 감소했는데 HUG는 정작 가입자들이 왜 통장을 해지하는지 제대로 분석하지 않았다"고 지적했다.

이어 "청약정책의 최종 결정 권한이 국토교통부에 있다고 해도 HUG가 단순히 자금의 유입과 지출만 관리하는 수동적인 역할에 머물러서는 안 된다"며 "기금 주요 재원에 변화가 생기면 원인을 분석해 정부에 전달하고 제도 개선으로 이어지도록 해야 한다"고 말했다.

그러면서 "상품 전환에 따른 해지와 실제 청약시장 이탈을 구분하고 연령·소득·지역·가입기간별 원인을 세밀하게 들여다볼 필요가 있다"며 "기금 재원의 변화를 단순 통계로 관리하는 데 그쳐서는 안 된다"고 강조했다.

gyun507@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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