李在明施政好评率再创新低 跌至37.4%

纽斯频通讯社首尔9月7日电 韩国民调机构Realmeter 7日公布的调查结果显示，韩国总统李在明的施政好评率为37.4%，连续8周下降并再次刷新最低纪录。

图为21日上午，韩国总统李在明在青瓦台举行新年记者会。【图片=路透社、纽斯频通讯社】

Realmeter受《能源经济新闻》委托，于8月31日至9月4日对全国2510名18岁以上选民进行调查。结果显示，对李在明施政表现给予正面评价的受访者占37.4%，负面评价占59.5%，较上周上升0.8个百分点，正负评价相差22.1个百分点。

从地区来看，首尔地区对李在明施政的正面评价较上周下降6.0个百分点，大邱·庆北地区下降2.9个百分点，仁川·京畿地区下降2.3个百分点；大田·世宗·忠清地区则上升5.6个百分点。

从年龄层来看，30岁和60岁年龄段的正面评价均下降4.9个百分点，40岁年龄段下降2.1个百分点，70岁以上年龄段下降1.3个百分点；50岁年龄段上升3.1个百分点。

分析认为，围绕第二轮内阁改组部长候选人的特殊待遇及撤回起诉等人事任命争议、房地产税制改革方案调整，以及围绕总统司法风险的曹国相关言论影响等因素相互叠加，使社会对政府人事安排和政策的负面舆论扩大。

在政党支持率方面，Realmeter于9月3日至4日对全国1001名18岁以上选民开展的调查显示，执政党共同民主党支持率为41.8%，最大在野党国民力量党为37.6%，两党相差4.2个百分点，在样本误差范围内。共同民主党支持率较上次调查下降1.3个百分点，国民力量党下降0.1个百分点。

祖国革新党支持率为4.5%，改革新党为2.3%，进步党为1.3%，其他政党为2.1%，无党派层为10.5%。

此次总统施政评价调查采用100%无线电话自动应答（ARS）随机拨号方式进行，应答率为4.2%，在95%置信水平下，样本误差为±2.0个百分点。政党支持率调查应答率为3.8%，在95%置信水平下，样本误差为±3.1个百分点。详细调查结果可在韩国中央选举舆论调查审议委员会网站查询。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社