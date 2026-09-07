김지원, 수술방의 미친 계수정으로 변신…'닥터X' 1차 티저 공개

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = SBS 새 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'의 1차 티저가 전격 공개됐다.

오는 10월 9일 첫 방송 예정인 SBS 새 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'는 실패도, 타협도 모르는 천재적인 수술 실력으로 거대한 부조리를 깨부수는 '수술방의 미친 계', 닥터X '계수정'의 활약을 그린 사이다 메디컬 느와르다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 닥터X 1차 티저. [사진=SBS] 2026.09.07 moonddo00@newspim.com

이 가운데 '닥터X' 측이 7일 1차 티저를 공개해 눈길을 끈다. 공개된 영상은 수술 마스크를 착용한 채 단호한 목소리로 "제가 집도하겠습니다"라고 선언하며 수술에 나서는 '다크히어로 천재의사' 계수정의 모습으로 포문을 열며 시선을 단숨에 사로잡는다.

이어 새까만 가죽 코트를 걸친 계수정이 하얀 가운을 입은 의사들의 한복판을 가르며 거침없이 걸어가는 모습이 강렬한 잔상을 남긴다. 의사들의 시선에도 아랑곳하지 않고, 냉철하고 무심한 표정을 유지하는 계수정의 독보적인 자태는 기존의 틀과 위계질서를 단숨에 깨부수고 실력 하나로 모든 것을 평정할 '다크히어로 천재의사'의 아우라를 과시하며 분위기를 압도한다.

이어 의사 용역 소개소 소장 장희숙의 "우리 소개소의 최고 에이스죠. 외과의 계수정"이라는 자신만만한 소개와 함께 계수정의 예측 불가한 모습이 이어진다. 환자를 향해 "결정해. 한 달 후에 죽을래, 100년 후에 죽을래?"라고 확신에 찬 물음을 던지는 계수정의 자신감 넘치는 태도는 어떠한 절망적인 상황에서도 환자를 반드시 살려내는 천재 의사의 면모를 가감 없이 보여주며 카타르시스를 선사한다.

또한 계수정의 신들린 수술을 직접 목격한 박태경이 "꼭 신 같던데요. 아님 괴물"이라고 홀린 듯 읊조리는 대사는 계수정이 보여줄 범접불가의 수술 실력에 대한 궁금증을 자극한다. 여기에 병원 판도를 쥐락펴락할 병원장 부승권의 묵직하고 카리스마 넘치는 눈빛과, 의미심장한 눈빛으로 판을 예리하게 지켜보는 영리한 모략가 장희숙의 존재감이 잇따라 교차되며 극적 긴장감을 최고조로 끌어올린다.

영상 후반부, 한치의 망설임 없는 목소리로 "나는 실패도 하지 않습니다"라고 나지막이 읊조리는 계수정의 마지막 대사는 전율을 자아내며 '닥터X'가 선보일 사이다 메디컬 느와르의 강렬한 서막을 알린다.

한편, SBS 새 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'는 10월 9일 밤 9시 50분에 첫 방송된다.

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