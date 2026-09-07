고창갯벌 맨발 생태체험…'잠시, 섬 Earthing Race' 참가자 모집

10월 11일 심원면 외죽도·만돌어촌체험장 일원서 개최

500명 선착순 참가비 1만원…10여개 치유·체험 프로그램

[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창군은 유네스코 세계자연유산 고창갯벌의 생태적 가치를 직접 체험할 수 있는 제2회 '잠시, 섬 Earthing Race' 참가자를 모집한다고 7일 밝혔다.

'잠시, 섬 Earthing Race'는 고창갯벌을 맨발로 걸으며 갯벌의 풍경과 자연을 온몸으로 느끼는 생태관광 프로그램이다. 행사는 오는 10월 11일 심원면 외죽도와 만돌어촌체험장 일원에서 열린다.

고창갯벌 맨발 걷기 행사[사진=고창군] 2026.09.07 gojongwin@newspim.com

일반적인 레이스와 달리 기록이나 순위를 경쟁하지 않고 참가자들이 자연 속에서 걷고 완주하는 데 의미를 둔다. 약 2시간 동안 맨발 걷기를 진행한 뒤에는 몸과 마음의 회복을 돕는 10여 개의 치유·체험 프로그램도 마련된다.

참가 신청은 7일부터 10월 2일까지 온라인 구글폼을 통해 가능하다. 생태관광과 갯벌 걷기에 관심 있는 누구나 참여할 수 있으며 총 500명을 선착순으로 모집한다. 참가비는 1인 1만 원이며 미취학 아동은 무료다.

나윤옥 고창군 세계유산과장은 "지난해에 이어 두 번째로 열리는 이번 행사를 통해 고창갯벌의 생태적 가치와 매력을 널리 알리길 기대한다"며 "사람과 자연이 함께하는 지속 가능한 생태관광 프로그램을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.

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