하나증권, AI 탑재한 새 MTS 출시…美 증시 브리핑 제공

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AI 브리핑·ETF MBTI 등 맞춤형 투자 서비스 제공

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 하나증권이 인공지능(AI) 기반 투자정보 서비스를 강화한 신규 모바일트레이딩시스템(MTS) '하나증권V'를 선보였다.

미국 증시 시황을 AI가 요약해 제공하고 투자 성향에 맞는 상장지수펀드(ETF)를 추천하는 등 개인 맞춤형 기능을 대폭 강화했다.

하나증권은 AI와 데이터 기술을 기반으로 투자정보 서비스를 고도화한 새로운 MTS '하나증권V'를 정식 출시했다고 7일 밝혔다.

하나증권V는 복잡한 시장 정보를 AI가 분석해 투자자에게 핵심 내용만 쉽고 빠르게 전달하는 데 초점을 맞췄다. 단순히 정보를 나열하는 방식에서 벗어나 시장 흐름과 주요 이슈를 선별해 투자 판단에 활용할 수 있도록 설계했다.

하나증권이 새롭게 출시한 MTS '하나증권V'. [이미지=하나증권]

대표 기능인 'AI 브리핑'은 미국 증시 마감 이후 주요 지수와 종목의 등락 배경을 AI가 분석·요약해 제공한다. 투자자는 별도로 뉴스를 검색하지 않아도 하루 동안의 시장 흐름을 한눈에 확인할 수 있다.

맞춤형 투자 서비스도 강화했다. 하나증권의 특허 AI 기술을 적용한 'ETF MBTI'는 투자자의 보유 종목과 ETF 구성 종목 등을 분석해 투자 성향에 적합한 ETF를 추천한다.

최근 증권업계는 AI를 활용한 투자정보 서비스 경쟁을 확대하고 있다. 리서치 요약과 종목 추천을 넘어 개인별 투자 성향 분석과 맞춤형 콘텐츠 제공이 MTS 경쟁력의 핵심 요소로 자리 잡는 추세다.

사용자 편의 기능도 개선했다. 투자 경험에 따라 간편모드와 프로모드를 선택할 수 있는 '듀얼 UX(Dual UX)'를 적용했으며 국내외 주식 계좌를 한 번에 조회할 수 있는 통합잔고 기능과 개인별 맞춤 차트 기능도 제공한다.

하나증권은 이번 MTS 출시를 계기로 AI와 데이터를 활용한 맞춤형 투자 서비스를 지속적으로 확대해 디지털 투자 플랫폼 경쟁력을 강화한다는 계획이다.

강성묵 하나증권 대표이사는 "하나증권V는 AI와 데이터를 통해 손님 한 사람 한 사람에게 맞는 투자 경험을 제공하기 위해 준비한 투자 플랫폼"이라며 "안정적이고 완성도 높은 서비스로 손님에게 신뢰받는 디지털 투자환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.

plum@newspim.com