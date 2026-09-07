네이버, 7일부터 추석 쇼핑 프로모션 진행

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1만여 브랜드 참여...선물세트·명절용품 특가 판매

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 네이버가 7일부터 22일까지 16일간 네이버플러스 스토어에서 '추석+세일' 프로모션을 진행한다. 1만여 개 브랜드가 참여해 추석 선물 세트, 차례상 준비 식품, 귀성길 필수템 등을 선보인다.

'추석 선물' 코너에서는 한우 세트, 영양제, 전통과자, 스팸·참치 세트 등을 매일 오전 11시 특가로 판매한다. 대량구매 전용관에서는 CJ제일제당, 동원, 청정원 등 인기 브랜드 상품을 모았다.

네이버가 7일부터 22일까지 16일간 네이버플러스 스토어에서 '추석+세일' 프로모션을 진행한다. 1만여 개 브랜드가 참여해 추석 선물 세트, 차례상 준비 식품, 귀성길 필수템 등을 선보인다. [사진= 네이버]

가격대별로는 1~2만원, 3~4만원, 5~9만원 이상 등으로 상품을 구분했고 대상별로는 부모님, 아이, 연인 등을 위한 상품을 큐레이션했다. 에스티로더, 설화수, 바디프랜드, 필립스 등 뷰티·건강식품 브랜드도 함께 준비했다.

'추석준비관'에서는 떡·한과·보양식, 한복, 그릇세트 등 명절 상품과 외식 상품권, 테마파크·액티비티 여행 상품을 제공한다. 간편식, 디지털·가전 제품, 차량 용품, 펫 용품도 합리적인 가격대로 선보인다.

네이버플러스 멤버십 이용자는 매일 오전 10시 앱에서 1만원 이상 구매 시 사용 가능한 10% 할인 쿠폰을 선착순으로 받을 수 있다. 14일 멤버십데이에는 네이버페이 포인트 3% 추가적립 혜택도 제공한다.

신선식품, 건강식품, 생필품, 패션 등은 N배송으로 받을 수 있다. 23일부터 27일까지 연휴 기간에도 N배송 상품을 안정적으로 배송한다.

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