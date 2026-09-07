엘앤씨바이오, 건 유래 ECM 주사형 기술 특허 등록

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탈세포화·탈지질화 건 조직 미세입자 가공, 주사형 제형 구현



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 인체조직 재생의학 전문기업 엘앤씨바이오가 인체 건(tendon, 힘줄) 유래 세포외기질(ECM)을 활용한 주사형 조직재건 기술의 국내 특허 등록을 완료하고 '조직맞춤형 ECM 플랫폼(Tissue-specific ECM Platform)'을 건 영역으로 확대한다.

엘앤씨바이오는 7일 탈세포화·탈지질화한 인체 건 조직을 미세 입자 형태의 '건 ECM(Tendon ECM)'으로 가공하고 이를 주사형 제형으로 구현하는 기술에 대한 국내 특허를 등록했다고 밝혔다.

ECM은 세포를 둘러싸고 지지하면서 조직의 구조와 물리적 환경을 형성하는 콜라겐, 엘라스틴 등 여러 성분으로 구성된 세포외기질(Extracellular Matrix)이다.

엘앤씨바이오 로고. [사진=엘앤씨바이오]

이번 특허에는 인체 건 조직이 가진 ECM의 구조적 특성을 활용해 주사형 제형으로 구현하는 기술이 포함됐다. 엘앤씨바이오는 입자 크기와 점도, 주입력 등 제품화에 필요한 주요 제형 조건도 확보했다고 설명했다.

건은 콜라겐을 비롯한 ECM이 일정한 방향으로 배열된 조직이다. 고령화와 노화, 외상, 반복적인 손상 등에 따라 ECM이 결손되거나 약화될 수 있다는 게 회사 측 설명이다.

엘앤씨바이오는 범용 소재 대신 인체 건 자체에서 유래한 ECM을 활용해 결손된 ECM을 물리적으로 보충하고 조직 고유의 구조적 미세환경을 제공하는 방향으로 제품 개발을 추진하고 있다.

회사 연구진은 앞서 인체 건 유래 ECM의 조직재건 가능성과 관련한 연구 결과를 국제학술지에 발표했다. 이번 특허 등록으로 건 조직의 가공과 미세 입자화, 주사형 제형 구현까지 제품화 과정에 필요한 기술을 지식재산권으로 확보했다.

엘앤씨바이오는 해당 기술을 기반으로 건·인대 부위에 적용할 수 있는 주사형 건 ECM 제품을 개발하고 있다. 아킬레스건과 어깨힘줄 등 반복적인 사용이나 노화, 손상으로 ECM이 약화되거나 결손된 부위에 건 유래 ECM을 물리적으로 보충하는 소재로 활용하는 방안을 검토하고 있다.

향후 제조공정 표준화와 품질평가, 생물학적 안전성 및 유효성 검증 등을 거쳐 제품화를 추진할 예정이다.

엘앤씨바이오는 이번 특허를 계기로 자체 '조직맞춤형 ECM 플랫폼'의 적용 범위를 건 영역으로 넓힌다. 이 플랫폼은 하나의 범용 ECM을 여러 조직에 적용하는 방식이 아니라 피부·뼈·연골·신경·건 등 각 조직이 가진 고유한 ECM의 구조와 특성을 활용해 조직별 소재와 제품을 개발하는 전략이다.

회사는 현재 피부 ECM 제품 '리투오(Re2O)', 뼈 ECM 제품 '메가 DBM(Mega DBM)', 연골 ECM 제품 '메가카티(MegaCarti)', 신경 ECM 제품 '메가너브(MegaNerve)' 등 인체조직 기반 제품을 개발·제품화해 왔다. 건 ECM 기술을 추가하면서 근골격계 제품군도 뼈·연골에서 건·인대 영역으로 확대할 계획이다.

엘앤씨바이오는 앞으로 피부·뼈·연골·신경·건 등 다양한 인체조직을 기반으로 ECM 기술과 제품군을 지속적으로 확대할 예정이다.

이기원 엘앤씨바이오 연구개발본부 소장은 "이번 특허는 인체 건 고유의 ECM 특성을 활용한 소재를 실제 주사형 제형으로 구현할 수 있는 핵심 기술을 확보했다는 데 의미가 있다"며 "뼈·연골에 이어 건·인대까지 근골격계 ECM 제품군을 다양화하고 피부·신경 등 다양한 조직으로 조직맞춤형 ECM 플랫폼을 지속 확대해 인체조직 기반 재건의료 분야의 기술 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com