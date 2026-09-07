마스턴투자운용, 베올리아와 맞손…판교 알파리움타워 에너지 효율화 추진

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글로벌 환경기업과 ESG 경쟁력 강화

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 마스턴투자운용이 글로벌 환경서비스 기업 베올리아 코리아와 손잡고 판교 알파리움타워의 에너지 효율화 사업에 나선다.

에너지 비용 절감과 ESG(환경·사회·지배구조) 경쟁력을 동시에 높여 운용자산의 경쟁력을 강화한다는 전략이다.

마스턴투자운용은 지난 4일 서울 서초구 본사에서 베올리아 코리아와 '판교 알파리움타워 에너지 효율화 사업 공동 추진을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 7일 밝혔다.

이번 협약에 따라 양사는 판교 알파리움타워를 대상으로 현장 기술 진단을 실시한 뒤 맞춤형 에너지 절감 방안을 마련하고, 이를 토대로 본계약 체결을 추진할 계획이다.

이태경 마스턴투자운용 국내운용부문 대표(왼쪽)와 질 일드 베올리아 에너지사업부 전무. [사진=마스턴투자운용]

판교 알파리움타워는 판교역 인근 알파돔시티에 위치한 연면적 11만2254㎡ 규모의 오피스다. IT·테크 기업을 중심으로 우량 임차인을 확보한 판교 대표 트로피 에셋(Trophy Asset) 가운데 하나로 꼽힌다.

최근 상업용 부동산 시장에서는 금리 부담과 운영비 상승으로 자산 운용 효율성이 중요해지면서 에너지 관리가 핵심 경쟁력으로 부상하고 있다.

글로벌 기관투자자들도 GRESB, LEED 등 ESG 평가 결과를 투자 판단의 주요 기준으로 활용하는 만큼 친환경 운영 역량이 자산가치에도 영향을 미치는 추세다.

베올리아는 지난 1853년 프랑스에서 설립된 글로벌 환경서비스 기업으로 수처리와 폐기물, 에너지 관리 분야에서 사업을 영위하고 있다.

현재 전 세계 58개국에서 환경 솔루션을 제공하고 있으며 최근에는 오피스 빌딩 에너지 효율화 사업도 확대하고 있다.

마스턴투자운용은 이번 협약을 통해 확보한 에너지 절감 성과를 GRESB와 LEED 등 글로벌 ESG 평가 대응에도 적극 활용할 계획이다.

향후 판교 알파리움타워를 시작으로 다른 운용자산에도 친환경 에너지 관리 모델 적용을 확대하는 방안을 검토할 예정이다.

이태경 마스턴투자운용 국내운용부문 대표는 "이번 협약은 글로벌 환경서비스 전문기업과의 협력을 통해 운용자산의 에너지 효율성과 ESG 경쟁력을 동시에 끌어올리는 의미 있는 시도"라며 "판교 알파리움타워를 시작으로 향후 다른 운용자산으로도 친환경 에너지 관리 모델 적용을 확대 검토해 나갈 계획"이라고 말했다.

질 일드 베올리아 코리아 에너지사업부 전무는 "마스턴과 파트너십을 맺고 주요 부동산 자산에 지속가능한 혁신 솔루션을 제공하게 돼 뜻깊다"며 "베올리아의 글로벌 전문성을 바탕으로 이해관계자들에게 장기적인 가치를 창출하고 지속가능한 미래를 구축하는 데 적극 기여하겠다"고 전했다.

plum@newspim.com