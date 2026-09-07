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금값 반등에 월배당까지…신한운용 'SOL 국제금커버드콜 ETF' 주목

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AI 핵심 요약

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  • 신한자산운용이 7일 금 커버드콜 ETF 관심을 밝혔다.
  • 국제 금값 반등에 국내 금 ETF 매수세도 회복했다.
  • SOL ETF는 상승 참여와 월분배를 함께 추구했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

금 상승분 90% 이상 추종하며 '월분배' 추구
안전자산 선호 회복에 금 ETF 투자수요 확대

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 국제 금값이 반등하면서 금 투자에 월배당을 결합한 상장지수펀드(ETF)가 투자자들의 관심을 끌고 있다. 금 가격 상승에 참여하면서도 옵션 프리미엄을 활용해 정기적인 현금흐름을 확보할 수 있다는 점이 강점으로 꼽힌다.

신한자산운용은 최근 국제 금 가격 상승과 함께 국내 투자자의 금 ETF 매수세가 회복되면서 'SOL 국제금커버드콜액티브 ETF'에 대한 관심도 높아지고 있다고 7일 밝혔다.

최근 글로벌 금융시장의 변동성이 확대되면서 대표적인 안전자산인 금의 투자 매력이 다시 부각되고 있다. 미국의 재정 건전성 우려와 달러 등 법정화폐 가치에 대한 불안이 이어지면서 금 가격에 우호적인 환경이 조성됐다는 설명이다.

실제로 연초 이후 금 가격 조정과 함께 둔화됐던 국내 금 ETF 순매수세는 최근 금값 반등과 함께 회복되는 모습이다.

신한자산운용의 'SOL 국제금커버드콜액티브 ETF'에 투자자 관심이 쏠리고 있다. [이미지=신한자산운용]

SOL 국제금커버드콜액티브 ETF에도 최근 한 달간 개인투자자의 순매수가 이어졌다. 금 가격 상승 기대와 함께 주식 중심 포트폴리오의 변동성을 낮추려는 자산배분 수요가 유입된 영향으로 풀이된다.

금은 일반적으로 미국 실질금리와 반대로 움직이는 경향이 있다. 금리가 하락하면 금 보유에 따른 기회비용이 낮아져 투자 매력이 높아진다.

SOL 국제금커버드콜액티브 ETF는 국제 금 시세 상승분의 90% 이상을 추종하면서 커버드콜 전략으로 확보한 옵션 프리미엄을 활용해 매월 분배금을 지급하는 상품이다.

일반적인 커버드콜 상품보다 옵션 매도 비중을 낮춰 금 가격 상승에 대한 참여율을 높인 것이 특징이다.

최근 1년간 지급한 월 분배금은 1주당 평균 45원이다. 연 분배율은 4.38%를 기록했으며 지난달에는 주당 46원을 지급했다.

금 ETF 시장에서는 단순히 금 가격을 추종하는 상품을 넘어 월분배와 커버드콜 전략을 결합한 상품이 잇따라 출시되며 투자 선택지도 다양해지고 있다.

시장 변동성이 커질수록 자본차익과 정기적인 현금흐름을 동시에 추구하려는 투자 수요가 늘어나는 추세다.

김정현 신한자산운용 ETF사업그룹장은 "SOL 국제금커버드콜액티브 ETF는 금 가격 상승에 90% 이상 참여하면서 옵션 프리미엄을 활용해 매월 현금흐름을 추구하도록 설계한 상품"이라며 "주식과 채권 중심의 포트폴리오에 금을 편입해 분산투자 효과를 높이는 동시에 정기적인 월분배까지 원하는 투자자에게 적합한 선택지가 될 수 있다"고 말했다.

plum@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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