"진천·음성 따로 없다"…공공기관 유치에 '원팀' 된 두 지자체

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[진천·음성=뉴스핌] 백운학 기자 =2차 공공기관 이전을 앞두고 충북혁신도시를 함께 품고 있는 충북 진천군과 음성군이 행정구역의 경계를 넘어 '원팀'을 꾸렸다. 양 군은 공공기관 유치 경쟁 대신 각 지역의 강점을 살린 공동 유치전에 나서기로 했다.

충북혁신도시. [사진 = 뉴스핌DB]

진천군과 음성군은 7일 충북혁신도시 복합혁신센터에서 '2차 공공기관 유치 공동 결의 행사'를 열고 정부에 2차 공공기관을 충북혁신도시에 우선 배치해 줄 것을 촉구했다.

양 군은 그동안 실무회의를 열어 기관별 유치 전략과 역할을 논의해 왔다. 이번 행사를 계기로 충북혁신도시의 자족 기능을 높이고 지역경제에 새로운 성장동력을 확보하기 위한 공동 대응을 공식화했다.

유치 대상 기관은 양 군의 전략에 따라 나뉜다. 진천군은 진천 국가대표선수촌과 연계한 국민체육진흥공단 유치를 핵심 과제로 제시했다. 선수촌과 스포츠 행정 기능을 결합해 스포츠 기업과 데이터·헬스케어 산업까지 유치한다는 구상이다.

음성군은 지역 산업클러스터와 연계한 IBK기업은행 유치에 힘을 싣는다. 지역 기업과 정책금융 기능을 연결해 기업 성장과 산업 경쟁력을 높이겠다는 전략이다.

양 군이 공동 유치전에 나선 배경에는 충북혁신도시의 성장세도 있다. 지난 6월 말 기준 인구는 3만1479명으로 평균연령이 35.5세다.

공동주택 1만3238호가 공급됐고 2232호가 추가 공급될 예정이다. 학교 10곳 등 교육 기반도 갖췄다.

공공기관을 수용할 부지도 확보돼 있다. 현재 미분양·미착공 클러스터 부지 42개 필지, 32만5599㎡가 남아 있다.

양 군은 이를 바탕으로 정부와 이전 대상 기관을 상대로 충북혁신도시의 입지 경쟁력을 알리고 이전 기관의 안정적인 정착을 위한 행·재정 지원 방안도 마련할 계획이다.

김명식 진천군수는 "진천과 음성은 행정구역은 나뉘어 있지만 충북혁신도시를 함께 만들어가는 하나의 생활권이자 경제권"이라며 "원팀으로 힘을 모아 2차 공공기관 유치에 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com