시디즈, 홈오피스 의자 '뮤브' 신규 컬러 6종 출시

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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 시디즈는 라이트워크 의자 '뮤브(MUUVE)'의 꾸준한 매출 성장세에 힘입어, 소비자 의견을 반영한 신규 컬러 6종을 공식 출시했다고 7일 밝혔다.

'라이트워크(LIGHT WORK)'는 시디즈가 새롭게 제안하는 의자 카테고리로, 일과 일상의 경계를 유연하게 넘나들며 짧은 몰입과 영감이 필요한 라이프스타일에 활용할 수 있는 홈오피스 및 책상 의자 라인업이다.

시디즈 라이트워크 의자 '뮤브(MUUVE)' 신규 컬러 6종 제품 이미지 [사진=시디즈]

라이트워크 라인업의 대표 제품인 뮤브는 미니멀한 디자인에 사용자의 허리 곡선을 지지하고, 자세 변화에 따라 유연하게 움직이는 등판 등 인체공학적 요소를 적용한 제품이다.

뮤브는 올해 1월 출시 이후 꾸준한 소비자 수요를 바탕으로 판매 성장세를 이어가고 있다. 2분기 판매량은 1분기 대비 약 70% 증가했으며, 8월 판매량 역시 출시 첫 달 대비 약 5배 증가해 안정적인 판매 흐름을 유지하고 있다.

시디즈 관계자는 "뮤브는 출시 이후 분기마다 꾸준한 판매 성장세를 이어가며, 라이트워크 카테고리의 대표 제품으로 자리매김하고 있다"고 강조했다.

tack@newspim.com