11번가, 추석 특가상품 580만개 판매

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21일까지 할인행사

수산물·가전 등 구성

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 11번가는 명절 특가상품 580만개를 판매하는 추석맞이 프로모션 '추석 가득 채움'을 7일부터 오는 21일까지 진행한다고 7일 밝혔다.

행사에서는 제철 신선식품과 가전제품, 가공·건강식품 등을 할인 판매한다. 서해안 가을 활꽃게 2kg은 최대 혜택 적용 시 1만8000원대, 국내산 활 흰다리새우 1kg은 2만2000원대, 남해안 자연산 돌문어 1kg은 1만7000원대에 선보인다.

11번가는 명절 특가상품 580만개를 판매하는 추석맞이 프로모션 '추석 가득 채움'을 7일부터 오는 21일까지 진행한다고 7일 밝혔다. [사진=11번가]

과일과 축산물 선물세트로는 홍로햇사과 선물세트 4kg을 4만2000원대, 멜론·샤인머스캣 혼합세트 5kg을 3만7000원대, 블랙앵거스 초이스등급 LA갈비 2kg을 6만3000원대에 판매한다.

가전제품은 라이브 방송을 통해 한정 특가로 판매한다. 드리미 로봇청소기 방송을 7일 오후 6시, 삼성전자 가전제품은 7일 오후 8시, 바디프랜드 안마의자는 오는 9일 오후 8시, LG전자 가전제품은 오는 10일 오후 7시에 진행한다.

빠른 배송 서비스 '슈팅배송'에서는 가공식품과 생활용품, 건강식품 선물세트를 주 7일 무료 당일·익일배송한다. 온누리상품권 결제 상품을 모은 '11번가 온누리마켓'에서는 지역 특산물과 추석 선물세트를 판매한다.

경품 행사에서는 설화수 자음생크림 50ml와 농협안심한우 1등급 한우세트 1.2kg, 과일 선물세트, 정관장 에브리타임 소프트 30포 등을 제공한다.

오는 11일까지 3000원·4000원·5000원 상당의 릴레이 할인쿠폰을 발급한다. 오는 12일부터는 4만원 이상 구매할 때 쓸 수 있는 3000원 할인 장바구니 쿠폰을 제공한다.

kji01@newspim.com