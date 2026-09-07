추석 선물에 국산 농식품…'상생 선물세트' 16종 선보여

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식품명인·청년기업 제품 4개 분야 구성

지역 농산물 활용·일자리 창출 기업 선정

농협몰서 판매…기업 2000곳에 캠페인

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 추석을 앞두고 지역 농산물을 활용한 식품명인과 청년기업 등의 국산 농식품 16종이 '모두의 상생 선물세트'로 선보여진다. 농업인의 판로를 넓히고 지역 일자리 창출에 기여하는 기업의 제품을 소비자와 연결해 명절 소비가 농가와 지역경제에 도움이 되도록 하겠다는 취지다.

농림축산식품부는 추석을 맞아 우리 농식품 소비를 촉진하고 농업인과 기업의 상생 가치를 확산하기 위해 '모두의 상생 선물세트'를 선보였다고 7일 밝혔다.

선물세트는 ▲대한민국 식품명인 제품 ▲우리다운 디저트 ▲명절의 맛을 완성하는 식재료 ▲우리 곡물세트 등 4개 분야 16종으로 구성했다. 지역 농산물을 원료로 사용하고 일자리 창출 등 지역경제 활성화에 기여하는 기업의 제품을 선정했다.

농림축산식품부 전경 [사진=뉴스핌DB] 2025.01.08 plum@newspim.com

식품명인 제품은 안복자 명인의 '안복자한과 팔각정 선물세트', 송인생 명인의 '홍삼정 스틱 오리지날', 임화자 명인의 '명인육포 선물세트', 고화순 명인의 '나물모둠+우엉차세트' 등 4종이다.

안복자한과는 유기농 찹쌀 등 지역 농산물을 사용한다. 홍삼정은 지역 인삼 농가와 상생 네트워크를 구축한 제품이며 명인육포는 국내산 소고기만 사용한다. 나물모둠 세트는 4대째 100년 전통을 이어온 국내 유일 나물명인의 제품이다.

디저트 분야에는 ▲강동오 케익 '초코파이선물세트' ▲메달스 '귤메달 선물세트' ▲보림제다 '차다와 잎차 선물세트' ▲유기샘 '매일견과 선물세트'가 포함됐다.

강동오 케익은 우리밀을 활용해 지역 대표상품을 생산하고 장애인과 함께하는 일터를 운영한다. 청년기업 메달스는 비상품 감귤을 새활용해 제품을 만들고, 보림제다는 지역 소규모 농가에서 유기농 찻잎을 수매한다. 유기샘은 친환경 농가에 안정적인 판로를 제공하는 상생모델을 운영하고 있다.

식재료 분야는 광명농산의 '건버섯 5종세트', 토종마을의 '코인육수 4종', 비네코의 '한번초 선물세트', 너래안의 '프리미엄 3종세트'로 구성했다.

광명농산은 지역사회 고용을 돕고 토종마을은 취약계층 나눔을 실천하고 있다. 비네코는 지역 사과와 포도, 광릉수목원의 토종초산균 등을 원료로 활용하며 너래안은 들깨와 참깨 등을 농가에서 직접 수매해 판로를 넓히고 있다.

곡물 분야에는 ▲시드피아 '로열라이스' ▲참미소 '잡곡 6종 선물세트' ▲한마당 '걸쭉한 콩국물' ▲콩세상 '작두콩 청국장'이 선정됐다.

시드피아는 국산 벼 품종 개발과 보급에 힘쓰고 있으며 참미소는 도정 부산물인 미강을 건강식품 원료로 활용한다. 한마당은 국산 콩 소비촉진을 통해 농가와의 상생을 실천하고 있다.

농식품부는 공공기관과 지방정부, 소비자단체, 100대 기업 등 약 500개 기관에 온·오프라인 카탈로그를 배포했다. 대한상공회의소와 함께 신기업가정신협의회(ERT) 회원사 2000여곳을 대상으로 '우리 농식품과 함께하는 추석 상생 캠페인'도 추진한다. 전자 카탈로그를 보내고 대한상공회의소 홈페이지에도 게시해 기업의 자발적인 참여를 유도할 계획이다.

정경석 농식품부 식품산업정책관은 "이번 한가위 '모두의 상생 선물세트'가 소비자에게는 우수한 먹거리를 만나는 기쁨을, 농업인과 기업에는 소득 증대로 이어지는 힘이 되길 바란다"며 "올 추석에는 따뜻한 상생의 마음을 우리 농식품으로 전해보시길 권한다"고 전했다.

rang@newspim.com