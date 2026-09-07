경기도, 수원 서둔동 경기도기숙사 수시 입사생 37명 모집

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 7일 경기도기숙사 수시 입사생을 모집했다.
- 대학생 29명·청년 7명·장애인 1명 등 37명이다.
- 수원 서둔동 기숙사에 온라인 접수로 신청받는다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
거주 요건 등 자격 평가, 월 20만~25만 원 수준에 조·석식 제공
손경식 청년기회과장 "학업·취업 집중할 안정적 주거환경 지속 지원"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 수원시 권선구 서둔동에 위치한 경기도기숙사의 수시 입사생을 모집한다고 7일 밝혔다.
도에 따르면 이번 모집 인원은 대학생 29명(남 10명·여 19명), 청년 7명(남 2명·여 5명), 장애인 1명(남) 등 총 37명이다. 전체 96실, 입사 정원 278명 규모로 운영 중이며 향후 공실이 추가 발생할 경우 입사 승인 순서에 따라 순차 충원할 예정이다.
입사 대상은 공고일 기준 1년 이상 계속 경기도에 주민등록을 두고 있거나 과거 거주 기간 합산이 10년 이상인 만 15세 이상 39세 이하의 청년 및 대학생이다.
선발 기준은 대학생의 경우 학자금 지원구간에 따른 소득점수와 가산점을 합산하고 청년은 국민건강보험료 기준 소득점수와 독립계획서 심사점수를 합산해 총점 60점 이상을 얻은 신청자 중 고득점자순으로 선정한다.
신청 접수는 경기도기숙사 누리집을 통해 온라인으로 진행되며 입사 승인 시 3일 이내 보증금과 입사비를 납부해야 한다. 입사비는 월 기준 ▲3인실 2인 구역 20만 원 ▲3인실 1인 구역 22만 원 ▲1인실 25만 원이다.
입사생에게는 구내식당 조식 및 석식이 기본 제공되며 세탁실, 헬스장, 다목적 스포츠시설 등 부대시설을 추가 비용 없이 이용할 수 있다. 이 밖에도 취업 지원, 문화예술 공연 관람, 동아리 활동, 축제 등 입사생 성장·교류 프로그램도 함께 운영된다.
손경식 경기도 청년기회과장은 "경기도기숙사는 청년들이 경제적 부담을 덜고 학업과 취업 준비에 집중할 수 있도록 안정적인 주거환경을 제공하고 있다"며 "내년 상반기 정기 선발 전까지 수시 모집이 계속되니 청년들의 많은 관심을 바란다"고 전했다.
1141world@newspim.com