경기도, 수원 서둔동 경기도기숙사 수시 입사생 37명 모집

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대학생 29명·청년 7명·장애인 1명 선발, 누리집서 온라인 접수

거주 요건 등 자격 평가, 월 20만~25만 원 수준에 조·석식 제공

손경식 청년기회과장 "학업·취업 집중할 안정적 주거환경 지속 지원"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 수원시 권선구 서둔동에 위치한 경기도기숙사의 수시 입사생을 모집한다고 7일 밝혔다.

도에 따르면 이번 모집 인원은 대학생 29명(남 10명·여 19명), 청년 7명(남 2명·여 5명), 장애인 1명(남) 등 총 37명이다. 전체 96실, 입사 정원 278명 규모로 운영 중이며 향후 공실이 추가 발생할 경우 입사 승인 순서에 따라 순차 충원할 예정이다.

경기도는 수원시 권선구 서둔동에 위치한 경기도기숙사의 수시 입사생을 모집한다. 모집 안내 홍보 포스터. [사진=경기도]

입사 대상은 공고일 기준 1년 이상 계속 경기도에 주민등록을 두고 있거나 과거 거주 기간 합산이 10년 이상인 만 15세 이상 39세 이하의 청년 및 대학생이다.

선발 기준은 대학생의 경우 학자금 지원구간에 따른 소득점수와 가산점을 합산하고 청년은 국민건강보험료 기준 소득점수와 독립계획서 심사점수를 합산해 총점 60점 이상을 얻은 신청자 중 고득점자순으로 선정한다.

신청 접수는 경기도기숙사 누리집을 통해 온라인으로 진행되며 입사 승인 시 3일 이내 보증금과 입사비를 납부해야 한다. 입사비는 월 기준 ▲3인실 2인 구역 20만 원 ▲3인실 1인 구역 22만 원 ▲1인실 25만 원이다.

입사생에게는 구내식당 조식 및 석식이 기본 제공되며 세탁실, 헬스장, 다목적 스포츠시설 등 부대시설을 추가 비용 없이 이용할 수 있다. 이 밖에도 취업 지원, 문화예술 공연 관람, 동아리 활동, 축제 등 입사생 성장·교류 프로그램도 함께 운영된다.

손경식 경기도 청년기회과장은 "경기도기숙사는 청년들이 경제적 부담을 덜고 학업과 취업 준비에 집중할 수 있도록 안정적인 주거환경을 제공하고 있다"며 "내년 상반기 정기 선발 전까지 수시 모집이 계속되니 청년들의 많은 관심을 바란다"고 전했다.

1141world@newspim.com