백악관, 한국 '호르무즈 군사 기여 검토'에 "자원 투입 기다려"

AI 핵심 요약beta
- 트럼프 행정부가 4일 한국의 호르무즈 검토에 자원 투입을 기다린다고 했다.
- 미 백악관은 한국이 중동 원유 수입국이라며 역내 기여를 촉구했다.
- 미 국방부도 동맹국 참여 필요성을 강조하며 구체적 사항은 한국에 물었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 행정부가 한국 정부의 호르무즈 해협 군사 기여 검토에 대해 실질적인 자원 투입을 기다리고 있다는 입장을 재확인했다.
미 백악관 고위 당국자는 지난 4일(현지시간) 한국의 호르무즈 해협 군사 기여 검토에 관한 미국의소리(VOA) 방송 질의에 "한국은 중동산 원유의 주요 수입국 가운데 하나이며, 우리는 여전히 한국이 역내(중동 지역)에 자원을 투입하기를 기다리고 있다"고 알렸다.
다만 이 당국자는 한국이 어떤 자원을 어느 정도 규모로 투입해야 하는지와 관련한 구체적인 사항은 언급하지 않았다.
미 국방부 역시 구체적인 자산 배치 여부는 한국 당국에 확인하라고 선을 그으면서도, 한국 등 동맹국들의 적극적인 참여 필요성을 강조했다.
미 국방부 당국자는 VOA에 "도널드 트럼프 대통령은 동맹국들이 더 적극적으로 나서 호르무즈 해협의 항행의 자유를 지원하기를 기대한다고 공개적으로 밝혀왔다"고 강조했다. 그러면서 "잠재적인 병력이나 자산 배치에 관해서는 한국 정부에 문의하라"고 밝혔다.
트럼프 대통령은 지난달 30일 한 인터뷰에서 한국과 북대서양조약기구(NATO·나토) 등 동맹국들이 이란전에 도움을 주지 않은 것에 대해 "기억하겠다"면서, 미국만 일방적으로 도움을 줄 순 없다고 압박했다.
이에 청와대 측은 지난 4일 호르무즈 해협에서의 기여 방안을 검토 중이며, 군사적 기여도 검토 대상에 포함됐다고 알린 바 있다.
wonjc6@newspim.com