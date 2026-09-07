아마존 화물기 마이애미공항 착륙 중 활주로 이탈…최소 5명 사망

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보잉 767-300 활주로 넘어 차량 여러 대 충돌

5명 부상…3명은 중태·공항 활주로·유도로 전면 폐쇄

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 아마존 프라임에어 화물기가 미국 플로리다주 마이애미 국제공항에 착륙하던 중 활주로를 이탈해 추락하면서 최소 5명이 사망했다.

6일(현지시간) 로이터통신과 현지 당국에 따르면 아마존 프라임에어 7598편은 이날 오후 2시(한국시간 7일 오전 3시) 직전 마이애미 국제공항의 대각선 활주로를 벗어나 지상에 있던 차량 여러 대와 충돌했다.

사고로 최소 5명이 사망했으며, 5명도 다쳐 병원으로 이송됐다. 이 가운데 3명은 위중한 상태인 것으로 전해졌다.

사고 직후 마이애미 국제공항의 모든 활주로와 유도로가 폐쇄됐다.

숀 더피 미국 교통장관은 엑스(X)를 통해 여행객들에게 "상당한 지연과 결항 가능성을 예상해야 한다"고 당부했다.

마이애미-데이드 소방구조당국은 사고 현장에서 여러 명의 환자가 발생했다고 밝혔다.

로이터가 공개한 사고 현장 사진에는 화물기의 기수가 지면을 향한 채 꼬리 부분이 위로 들려 있는 모습이 담겼으며, 기체 오른쪽에는 화재로 인한 것으로 보이는 그을음 자국이 확인됐다.

미국 연방항공청(FAA)에 따르면 사고기는 푸에르토리코 산후안에서 출발한 보잉 767-300 기종이다.

아마존 측은 성명을 통해 해당 항공기는 화물항공사 21에어(21 Air)가 아마존을 위해 운항했다고 밝혔다.

아마존 대변인 켈리 낸텔은 "정확히 무슨 일이 발생했는지 파악하기 위해 현지 당국 및 관계자들과 긴밀히 협력하고 있다"며 "현재 우리의 최우선 과제는 사고와 관련된 모든 사람의 안전과 건강, 돌봄"이라고 말했다.

FAA는 사고 원인에 대한 조사에 착수했다.

마이애미 국제공항에서 활주로를 이탈한 아마존 프라임에어 화물기의 모습. [사진=로이터 뉴스핌]

kwonjiun@newspim.com