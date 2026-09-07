서울시, 음식물쓰레기 감량 '잔반제로 챌린지'…추석 전 집중 홍보

'잔반 없는 한 끼' 인증 시 치킨·커피 경품

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 이달 30일까지 음식물쓰레기 줄이기 실천을 위한 '잔반제로 챌린지'를 진행한다고 7일 밝혔다. 시민 누구나 1인 1회 미션 3종 중 하나를 선택해 실천 후 인증하면 되고, 추첨을 통해 다양한 상품도 지급된다.

'잔반제로 챌린지'미션 3종은 ▲잔반 없는 식사 전·후 ▲음식 소분 ▲남은 음식 활용으로, 이 중 한 가지를 선택해 전·후 사진 1세트를 올릴 수 있다. 참여자 중 추첨을 통해 총 150명에게 치킨 모바일 상품권(20명), 커피 모바일 상품권(130명)을 지급한다.

'잔반제로 챌린지' [포스터=서울시]

시는 시민 참여형 '잔반제로 챌린지'를 통해 음식물쓰레기 감량 인식을 높이고, 일상 속 체험과 확산을 유도한다는 방침이다. 추석을 앞두고 '명절 음식 소분·활용' 콘텐츠를 집중 홍보해 명절 기간 음식물쓰레기 발생량을 최소화할 계획이라고 덧붙였다.

2025년 기준 서울시 하루 음식물쓰레기 발생량은 약 2000톤에 이르며, 수집·운반·처리·재활용 등 과정에서 약 2억4000만원의 비용이 소요된다. 음식물쓰레기 발생량을 1%만 감축해도 30일 기준 약 19.6톤의 이산화탄소(CO₂)를 절감할 수 있어 쓰레기 감량은 환경·경제적 효과를 동시에 거둘 수 있다.

윤재삼 기후환경본부장는 "먹을 만큼 담고, 남김없이 식사하는 한 끼가 서울의 비용과 탄소를 동시에 줄인다"며 "자원순환의 날을 맞아 9월 한 달 동안 시민 여러분께서 음식물쓰레기 감량에 관심을 갖고 잔반제로 챌린지에 적극 참여해 주시길 부탁드린다"고 전했다.

kh99@newspim.com