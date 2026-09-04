부산교육청, 직업계고 학생 호주 현장학습…"글로벌 인재 양성 목표"

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청이 4일 직업계고 학생 30명 출정식을 열었다
- 학생들은 10일 호주로 떠나 12주간 현장학습에 나선다
- 176시간 사전교육을 거쳐 직무역량과 자신감을 키운다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청이 부산 지역 직업계고 16개교 학생 30명이 오는 10일부터 12주간 호주에서 글로벌 현장학습에 나선다.
시교육청은 4일 교육청 국제회의실에서 2026학년도 직업계고 글로벌 현장학습 출정식을 열고 참가 학생들을 격려했다고 밝혔다.
특성화고 글로벌 현장학습은 2010년 시작된 사업으로, 특성화고 학생들의 해외 직무경험을 통해 직업역량과 국제 경쟁력을 갖춘 인재를 기르는 것을 목표로 하고 있다.
이번 참가 학생들은 지난 5월 1차 선발을 거쳐 9월까지 총 176시간의 온·오프라인 사전교육을 이수한 뒤 최종 선발됐다. 학생들은 오는 10일 출국해 12월 6일 귀국할 예정이다.
글로벌 현장학습은 12주 동안 어학연수 7주, 직무교육 2주, 현장실습 3주로 구성됐다. 학생들은 어학연수 과정에서 실무에 필요한 외국어 능력을 기르고 이후 직무교육과 현장실습을 통해 전공과 적성에 맞는 실무 경험을 쌓게 된다.
시교육청은 5월부터 9월까지 이어진 176시간의 사전교육로 기본기를 다진 만큼, 현지 학습 참여도와 성과가 높아질 것으로 보고 있다.
또 학생들이 자기효능감을 높이고 글로벌 직무역량을 갖춘 인재로 성장하도록 지원할 계획이다.
김석준 교육감은 "학교별 글로벌 동아리 활동으로 알찬 준비 과정을 거쳐 이 자리에 선 학생들에게 큰 박수를 보낸다"며 "이번 현장학습이 세계 무대에서 실력과 자신감을 키우는 성장의 계기가 되길 바라며, 무엇보다 건강하고 안전하게 일정을 마치고 돌아오길 바란다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com