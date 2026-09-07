부천 메가스터디학원, 2027 윈터스쿨 모집 시작

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 부천 메가스터디학원이 2028학년도 대입 개편에 맞춰 '2027 윈터스쿨' 과정을 개설하고 수강생 모집에 나선다.

[이미지=부천 메가스터디학원]

이번 윈터스쿨은 2022 개정 교육과정 전면 적용으로 내신, 수능, 선택과목 전반에 변화가 예상되는 예비 수험생을 대상으로 한다. 회사 측에 따르면, 2028학년도 대입 제도 개편의 핵심은 내신 등급제가 9등급에서 5등급으로 변경되고, 고등학교 3년간 이수한 선택과목의 중요성이 커지는 점이다.

또한 수능시험에서 계열에 따른 선택과목 구분이 사라져 문이과 통합 시험으로 치러진다.

부천 메가스터디학원은 2028학년도 입시 환경에 대한 학습 전략 수립을 지원하기 위해 2027년 1월 4일 윈터스쿨을 개강한다. 이에 앞서 예비 고1을 대상으로 국어, 수학, 영어 기초 학습 능력을 개선하는 '2027 Pre 윈터스쿨'을 12월 7일부터 31일까지 4주간 운영한다.

이번 프로그램은 강사진과 입시 담임제를 운영하는 것이 회사 측은 설명했다. 회사 측은 2026학년도 본사 주관 학원 평가 강사 부문에서 상위권을 기록한 강사진이 참여한다고 설명했다. 반별 고정 수업 대신 과목별·수준별 이동 수업을 통해 개별 맞춤 학습 효율을 높이고, 입시 담임제를 통해 성적, 생활, 멘탈 관리를 통합적으로 제공한다.

'2027 윈터스쿨'은 1월 4일 개강 후 두 달간 국어, 수학, 영어, 탐구, 논술, 한국사 정규 수업을 집중 편성한다. 사회 및 과학 교과의 공통과목, 일반선택과목, 진로선택과목 강좌를 세분화해 수능과 내신을 동시에 대비할 수 있는 커리큘럼을 구축했다. 모든 학년에 걸쳐 선택과목을 운영하며, 학년별 과목 구성을 구분해 맞춤형 학습이 가능하도록 설계했다.

'2027 윈터스쿨' 접수는 온라인과 오프라인으로 진행된다. 과정 및 시스템에 대한 설명회 참석 예약은 학원 홈페이지에서 가능하다.

whitss@newspim.com