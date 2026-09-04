'100일의 거짓말' 김유정·박진영, 경성역서 운명적 첫 만남…'미묘한 설렘'

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '100일의 거짓말' 김유정과 박진영이 경성역에서 우연인 듯 운명 같은 첫 만남을 갖는다.

오는 10월 10일 밤 9시 10분 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '100일의 거짓말' 측은 4일, 첫 만남부터 미묘한 설렘이 느껴지는 이가경(김유정), 김태웅(박진영)의 경성역 포스터를 공개했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 100일의 거짓말 포스터. [사진=tvN] 2026.09.04 moonddo00@newspim.com

'100일의 거짓말'은 밀정이 된 경성 최고의 소매치기와 조선총독부의 엘리트 통역관이 적의 심장부에서 마주하며 벌어지는 100일간의 첩보 로맨스다. 말과 말 사이의 이면을 들여다보는 통역이라는 소재, 독립군이 직접 심은 밀정이라는 설정에 이목이 집중된다. 이제껏 본 적 없는 새로운 서스펜스로 색다른 재미와 감동을 선사할 예정이다.

이날 공개된 경성역 포스터는 이가경과 김태웅의 운명적 인연의 시작을 예고한다. 먼저 바쁜 걸음을 옮기는 사람들로 붐비는 경성역 승강장 한가운데, 스치는 찰나에도 서로를 의식하는 듯한 두 사람의 가까운 거리감이 왠지 모를 긴장과 설렘을 동시에 자아낸다. 우아하고 도도한 분위기로 자신의 정체를 감쪽같이 숨기고 있는 소매치기 이가경, 그런 그를 뒤돌아보며 의심인지 관심인지 모를 시선을 두고 있는 김태웅의 모습이 교차한다. 무엇보다 이들의 모습 위로 더해진 '1932년 경성, 가장 위험한 거짓말이 시작된다'라는 문구도 의미심장하다. 신분, 출신, 직업, 그리고 이름 세 글자까지 모든 것이 거짓에서 시작된 두 사람이 진실을 마주하기까지의 이야기가 궁금해진다.

김유정은 경성 최고의 소매치기에서 조선총독부 통역생으로 위장 취업을 하는 '이가경'을 맡았다. 고작 일곱 살에 엄마와의 이별로 가족도 없이 혼자 남겨진 이가경은 경성역에서 소매치기를 하면서 살아왔다. 그곳을 오가는 사람들을 보며 조선도, 일본도 아닌 곳으로 언젠가 떠나리라 결심했다. 그렇게 미국행을 꿈꾸던 이가경은 어느 날, 구국단의 거부할 수 없는 제안으로 밀정이 돼 총독부로 잠입한다. 박진영은 정무총감의 양자 '사토 히데오'이자, 조선총독부의 통역관 '김태웅'을 맡았다. 영어, 일어, 조선어까지 총 3개 국어의 완벽 능통자로 아버지를 따라서 10년 만에 조선에 돌아오게 된다. 조선총독부에서 영어 통역관으로 근무하던 어느 날, 통역생 '금서희'의 등장으로 그의 인생도 예상치 못한 변화를 맞게 된다.

'100일의 거짓말' 제작진은 "극 중 경성역은 이가경, 김태웅의 첫 만남뿐만 아니라 모든 이야기의 서막을 여는 중요한 공간이다. 서로 다른 이유와 목적을 안고 경성역에 모이는 인물들, 그리고 시작부터 얽히고설킨 관계성이 엿보일 것"이라며, "위험한 거짓말이 훗날 이들의 운명을 어떻게 뒤흔들지 지켜봐 달라"고 전했다.

한편, tvN 새 토일드라마 '100일의 거짓말'은 10월 10일 밤 9시 10분에 첫 방송된다.

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