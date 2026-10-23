GS칼텍스, 제4회 DT Day 개최…AI·디지털 혁신 성과 공유

AI 핵심 요약beta
- GS칼텍스가 22일 AI·디지털 업무혁신 성과를 공유했다
- 15개 부스에서 직무교육 튜터와 피지컬 AI 사례를 소개했다
- 허세홍 부회장은 현장 혁신의 확산과 연결을 강조했다
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허세홍 부회장 "구성원 도전 모여 회사 전체 혁신과 미래 만들어"
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= GS칼텍스가 임직원들이 직접 추진한 인공지능(AI)·디지털 기술 기반의 업무 혁신 성과를 공유하고 현장 중심의 혁신 확산에 나섰다.
GS칼텍스는 지난 22일 서울 강남구 GS타워 본사에서 허세홍 부회장 등 임직원들이 참석한 가운데 제4회 '딥 트랜스포메이션 데이(Deep Transformation Day·DT Day)'를 개최했다고 23일 밝혔다.
DT Day는 임직원들이 직접 추진한 혁신 과제의 성과와 경험을 공유하는 사내 행사다. 올해는 '우리의 위버멘쉬(We:bermensch)'를 주제로 구성원 개개인의 도전과 혁신을 회사 전체의 변화로 연결한다는 취지로 마련됐다.
행사에서는 15개 전시 부스를 통해 AI·디지털 기술을 활용한 업무 혁신 사례가 소개됐다. 주요 사례로는 소크라테스식 문답법을 적용한 AI 기반 직무교육 튜터와 드론·로봇·스마트헬멧 등 피지컬 AI 활용 사례, 멀티 에이전트 구조를 활용한 연구보고서 작성 시스템 등이 공개됐다.
현장 업무 개선 사례도 공유됐다. 여수공장의 에너지 절감 과제와 데이터 기반 촉매 조달 프로세스 최적화, 차세대 전사적자원관리(ERP) 시스템 구축 등이 대표적이다. 바이오 연료 생산을 위한 코프로세싱 공정 등 전사 차원의 전략 과제도 소개됐다.
특히 허 부회장이 취임 이후 사내에 공유해 온 디지털·AI 전환(DAX) 관련 사례가 실제 직무교육 시스템 개발로 이어진 성과도 공개됐다. GS칼텍스는 모빌리티·마케팅 본부의 12개 직무교육 과정을 통합한 'AiQ+'를 비롯해 생산본부 주니어 엔지니어를 위한 '소크라틱 AI 튜터', 재무실의 직무 전문성 향상을 지원하는 '재무실 AI 튜터' 등을 개발했다.
이 밖에도 생산형 휴머노이드 등 AI·로보틱스 신기술과 글로벌 사업 환경 변화에 대한 외부 전문가 강연이 진행됐다.
허 부회장은 이날 전시 부스를 둘러보며 혁신 과제를 추진한 임직원들과 소통했다.
허 부회장은 "구성원 한 사람 한 사람의 도전이 모여 회사 전체의 혁신과 미래를 만들어간다"며 "각자의 자리에서 기존의 한계를 넘어 만들어낸 변화가 서로 연결되고 확산될 때 GS칼텍스의 성장으로 이어질 수 있다"고 말했다.
행사에 참석한 허태수 GS그룹 회장도 디지털 중심의 업무 혁신을 강조했다.
허 회장은 "기존 업무에 디지털을 더하는 것을 넘어 처음부터 디지털을 기반으로 업무와 프로세스를 설계하는 관점의 전환이 필요하다"며 "디지털을 활용해 업무를 연결하고 변화에 대응하며 좋은 성과를 만들어가길 바란다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com