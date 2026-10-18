[프로배구] '실바 30점' GS칼텍스, 도로공사에 3-2...컵대회 우승

MVP 뽑힌 실바, 올 시즌 3개 최우수선수상 싹쓸이

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = GS칼텍스가 풀세트 접전 끝에 한국도로공사를 꺾고 3년 만에 컵대회 정상 자리를 탈환했다.

이영택 감독이 이끄는 GS칼텍스는 18일 전남 여수 진남체육관에서 열린 2026 여수·NH농협컵 프로배구대회 여자부 결승전에서 도로공사를 세트 스코어 3-2(25-23, 26-28, 18-25, 25-22, 15-5)로 제압했다.

GS칼텍스는 2023년 이후 3년 만에 컵대회 왕좌에 올랐다. 통산 우승 횟수도 7회로 늘리며 최다 우승 기록을 다시 썼다. 지난 시즌 챔피언결정전 우승에 이어 컵대회까지 정상에 오르며 상승세를 이어갔다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 실바와 GS칼텍스 선수들이 18일 2026 여수·NH농협컵 프로배구대회 여자부 결승전에서 득점을 올린 뒤 환호하고 있다. [사진=KOVO] 2026.10.18 psoq1337@newspim.com

1세트부터 치열한 시소게임이 펼쳐졌다. GS칼텍스는 도로공사의 거센 반격에 23-23 동점을 허용했으나 막판 집중력을 발휘했다. 타나차의 퀵오픈과 실바의 백어택이 연달아 터지며 25-23으로 기선 제압에 성공했다.

도로공사의 반격도 매서웠다. 2세트 막판 21-23으로 몰린 도로공사는 김세인의 득점과 서브 에이스로 동점을 만든 뒤 듀스 혈투를 벌였다. 26-26 상황에서 모마의 오픈 공격과 GS칼텍스 김지원의 오버넷 범실을 묶어 28-26으로 2세트를 가져왔다.

기세를 탄 도로공사는 3세트마저 25-18로 손쉽게 챙기며 세트 스코어 역전에 성공했다. GS칼텍스는 세터 김지원이 경기 도중 손 통증을 느껴 교체되는 악재 속에 리드를 내줬다.

GS칼텍스의 저력은 4세트부터 빛났다. 김지원이 다시 코트에 돌아와 공격을 지휘했고 실바와 권민지, 타나차가 맹활약했다. 24-22로 쫓긴 세트포인트 상황에서 실바의 속 시원한 오픈 공격이 성공하며 승부를 마지막 5세트로 끌고 갔다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 실바가 18일 2026 여수·NH농협컵 프로배구대회 여자부 결승전에서 강스파이크를 때리고 있다. [사진=KOVO] 2026.10.18 psoq1337@newspim.com

운명의 5세트에서 GS칼텍스가 도로공사를 압도했다. 권민지의 블로킹과 실바의 강타를 앞세워 초반부터 7-2로 격차를 벌렸다. 도로공사의 범실까지 겹치면서 점수는 10-3까지 벌어지며 사실상 승부가 결정됐다. GS칼텍스는 단 5점만 내준 채 15-5로 경기를 끝냈다.

이날 GS칼텍스는 실바가 30점, 권민지가 24점, 타나차가 19점을 쓸어 담으며 강력한 삼각편대의 위력을 과시했다. 실바는 기자단 투표 결과 34표 중 28표로 팀 동료 권민지(4표), 타나차 쑥솟(2표)을 제치고 MVP에 선정됐다. 그는 2025-2026시즌 정규리그와 챔피언결정전 MVP를 석권했다. 이번 컵대회 MVP 수상으로 올 한 해 3개 대회에서 MVP를 싹쓸이하는 진기록을 달성했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 모마가 18일 2026 여수·NH농협컵 프로배구대회 여자부 결승전에서 포인트를 올리고 자신감 넘치는 제스처를 취하고 있다. [사진=KOVO] 2026.10.18 psoq1337@newspim.com

도로공사의 주포 모마는 준우승팀 수훈선수(MIP)에 선정됐다. 그는 기자단 투표 34표 중 23표를 얻어 우치세토 마미(8표), 김세빈(2표), 강소휘(1표)를 제치고 수상자가 됐다. 모마는 컵대회 결승에서 양 팀 최다인 31점, 공격 성공률 43.94%로 분전했다. 도로공사 세터 김다은은 라이징스타상을 받았다.

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