[프로배구] '실바 17점' GS칼텍스, 현대건설 3-0 완파…NH농협컵 B조 2위로 준결승

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 여자 프로배구 GS칼텍스가 현대건설을 완파하고 컵대회 준결승에 진출했다.

GS칼텍스는 16일 전남 여수 진남체육관에서 열린 2026 여수 NH농협컵 프로배구대회 여자부 B조 조별리그 경기에서 현대건설을 세트스코어 3-0(25-23 25-15 25-22)으로 제압했다.

[서울=뉴스핌] GS칼텍스 실바가 16일 전남 여수 진남체육관에서 열린 2026 여수 NH농협컵 프로배구대회 여자부 B조 조별리그 경기에서 현대건설을 상대로 스파이크를 하고 있다. [사진=KOVO] 2026.10.16 football1229@newspim.com

조별리그를 1승 1패로 마친 GS칼텍스는 2승을 기록한 한국도로공사에 이어 B조 2위를 차지했다.

GS칼텍스는 오는 17일 오후 1시 30분 A조 1위 흥국생명과 결승 진출을 놓고 맞붙는다. 또 다른 준결승에서는 한국도로공사와 IBK기업은행이 같은 날 오후 4시 30분에 격돌한다. 결승전은 18일 오후 1시 30분에 열린다.

현대건설은 2패로 대회를 마쳤다. 조별리그 두 경기에서 한 세트도 따내지 못한 채 짐을 쌌다.

GS칼텍스에서는 지젤 실바(등록명 실바)가 17점으로 공격을 이끌었다. 타나차 쑥솟(등록명 타나차)도 13점을 보탰다. 권민지(11득점), 최가은(10득점) 등도 고르게 득점하며 실바에게 집중됐던 공격 부담을 나눴다.

현대건설에서는 메가왓티 퍼티위(등록명 메가)가 15점, 조던 윌슨(등록명 조던)이 13점을 기록했지만 팀 패배를 막지 못했다.

1세트부터 접전이 펼쳐졌다. 현대건설이 초반 11-7까지 앞섰다. 하지만 GS칼텍스는 실바를 앞세워 추격에 나섰고, 12-11로 경기를 뒤집었다.

GS칼텍스는 이후 24-21로 세트 포인트를 만들었지만, 현대건설에 추격을 허용해 24-23이 됐다. 대신 실바가 퀵오픈 공격을 성공시키며 동점을 허락하지 않고 첫 세트를 끝냈다.

[서울=뉴스핌] GS칼텍스 선수단이 16일 전남 여수 진남체육관에서 열린 2026 여수 NH농협컵 프로배구대회 여자부 B조 조별리그 경기에서 현대건설을 상대로 승리한 직후 기뻐하고 있다. [사진=KOVO] 2026.10.16 football1229@newspim.com

2세트에서는 GS칼텍스가 초반부터 주도권을 잡았다. 실바와 타나차, 권민지의 공격이 연달아 성공했고 최가은의 블로킹까지 나오며 11-3으로 크게 달아났다. 리베로 한수진도 수비에서 힘을 보태며 상대의 추격을 차단했다. GS칼텍스는 점수 차를 유지한 끝에 25-15로 2세트까지 가져왔다.

현대건설은 3세트에서 메가를 앞세워 14-10까지 앞서며 반격했다. 하지만 GS칼텍스가 다시 따라붙어 20-20 동점을 만들었다. 이후 상대 범실과 오세연의 서브 에이스 등을 묶어 23-21로 역전하며 승기를 잡았다. 권민지는 마지막 공격을 성공시키며 25-22로 경기를 마무리했다.

football1229@newspim.com