[프로배구] '빅토리아 38점' IBK기업은행, 정관장 3-1 꺾고 컵대회 준결승행

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 여자 프로배구 IBK기업은행이 정관장을 꺾고 컵대회 준결승 진출을 확정했다.

IBK기업은행은 15일 전남 여수 진남체육관에서 열린 2026 여수 NH농협컵 프로배구대회 여자부 A조 조별리그 최종전에서 정관장을 세트스코어 3-1(25-19 25-20 25-27 25-15)로 제압했다.

[서울=뉴스핌] IBK기업은행이 15일 전남 여수 진남체육관에서 열린 2026 여수 NH농협컵 프로배구대회 여자부 A조 조별리그 최종전에서 정관장을 상대로 승리한 직후 기뻐하고 있다. [사진=KOVO] 2026.10.15 football1229@newspim.com

조별리그를 2승 1패로 마친 IBK기업은행은 A조 2위를 차지하며 준결승에 올랐다. 오는 17일 오후 4시 30분 B조 1위 한국도로공사와 결승 진출을 놓고 맞붙는다. 반면 정관장은 1승 2패로 A조 3위에 머물러 대회를 마쳤다.

IBK기업은행에서는 빅토리아 댄착(등록명 빅토리아)이 양 팀 최다 38점을 기록하며 승리를 이끌었다. 오사나이 미와코(등록명 미와)와 최정민도 나란히 12점씩 보탰다.

IBK기업은행은 1세트부터 주도권을 잡았다. 빅토리아가 1세트에만 8점을 올리며 공격을 이끌었고, 24-19에서는 상대 공격을 막아내며 첫 세트를 챙겼다.

2세트에서도 IBK기업은행의 집중력이 앞섰다. 정관장이 17-18까지 추격했지만 이주아의 블로킹으로 흐름을 끊었다. 이후 상대 범실 등에 힘입어 24-18까지 점수 차를 벌렸고, 최정민의 오픈 공격으로 세트를 끝냈다.

3세트에서는 일격을 허용했다. IBK기업은행은 25-25 듀스 상황에서 박혜민의 퀵오픈과 이지수의 서브 에이스를 연달아 허용해 세트를 내줬다.

[서울=뉴스핌] IBK기업은행이 15일 전남 여수 진남체육관에서 열린 2026 여수 NH농협컵 프로배구대회 여자부 A조 조별리그 최종전에서 정관장을 상대로 승리한 직후 기뻐하고 있다. [사진=KOVO] 2026.10.15 football1229@newspim.com

IBK기업은행은 4세트에 승부를 끝냈다. 9-8에서 빅토리아의 블로킹과 이주아의 서브 에이스 등을 묶어 5점을 연속으로 올려 14-8로 달아났다. 이후 격차를 유지한 IBK기업은행은 24-15에서 이주아가 전다빈의 공격을 가로막으며 준결승 진출을 확정하는 마지막 점수를 만들었다.

정관장에서는 종휘가 21점, 박혜민이 16점을 기록하며 분투했지만, 역부족이었다.

football1229@newspim.com