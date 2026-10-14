[프로배구] '모마 18점' 도로공사, 현대건설 3-0 완파...농협컵 준결승 진출

AI 핵심 요약beta
- 한국도로공사가 14일 현대건설을 3-0으로 꺾고 준결승 진출을 확정했다
- 도로공사는 2연승으로 남은 경기와 관계없이 컵대회 B조 1위를 차지했다
- 모마·마미·강소휘 삼각편대가 44점을 합작하며 완승을 이끌었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 여자 프로배구 한국도로공사가 현대건설을 완파하고 2026 여수 NH농협컵 프로배구대회 준결승 진출을 확정했다.
도로공사는 14일 전남 여수 진남체육관에서 열린 대회 여자부 조별리그 B조 경기에서 현대건설을 세트스코어 3-0(25-17 25-16 25-18)으로 제압했다.
지난 12일 GS칼텍스전 승리에 이어 2연승을 거둔 도로공사는 남은 현대건설-GS칼텍스 경기 결과와 관계없이 B조 1위를 확정했다. 각 조 상위 2개 팀이 준결승에 오른다.
도로공사는 모마와 아시아쿼터 마미, 강소휘로 이어지는 삼각편대가 공격을 이끌었다. 모마는 블로킹 2개를 포함해 18점, 마미는 15점, 강소휘는 11점을 기록했다. 세 선수가 44점을 합작했다.
도로공사는 1세트부터 주도권을 잡았다. 특히 마미가 1세트에서만 9점을 올리고 공격 성공률 80%를 기록하며 현대건설 수비를 흔들었다. 도로공사는 25-17로 첫 세트를 가져왔다.
2세트에서도 흐름은 이어졌다. 10-9에서 현대건설 메가와티 퍼티위(등록명 메가)와 조던 윌슨(등록명 조던)의 범실을 틈타 격차를 벌렸다. 김세빈의 블로킹과 모마의 공격, 강소휘의 연속 득점까지 더해 8점을 연속으로 뽑으며 승기를 잡았다. 점수 차가 벌어지자 도로공사는 박정아 등 벤치 자원까지 투입하며 여유 있게 25-16으로 세트를 마무리했다.
3세트에서는 현대건설이 반격했지만, 도로공사의 뒷심이 강했다. 도로공사는 12-13에서 강소휘의 오픈 공격으로 동점을 만든 뒤 상대의 연속 범실을 묶어 16-13으로 앞섰다.
17-17 동점을 허용한 뒤에는 다시 집중력을 끌어올렸다. 마미의 연속 득점에 모마의 공격, 김현지의 블로킹까지 터지며 4점을 연달아 따냈다. 도로공사는 이후 리드를 놓치지 않고 25-18로 3세트를 가져오며 경기를 끝냈다.
현대건설에서는 2년 만에 V리그로 돌아온 메가가 복귀전에서 14점을 기록했다. 다만 범실 5개를 기록했고, 공격 성공률 35.90%에 그치며 팀 패배를 막지 못했다.
football1229@newspim.com