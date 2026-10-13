[프로배구] '종휘 21점 폭발' 정관장, SOOP 3-0 완파…권순찬 감독 복귀 첫 승

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 여자 프로배구 정관장이 아시아쿼터 종휘의 활약을 앞세워 신생팀 SOOP을 완파했다. 새롭게 지휘봉을 잡은 권순찬 감독도 V-리그 무대 복귀 후 첫 승리를 신고했다.

정관장은 13일 전남 여수 진남체육관에서 열린 2026 여수·NH농협컵 프로배구대회 여자부 A조 조별리그 2차전에서 SOOP을 세트스코어 3-0(26-24 25-14 25-12)으로 제압했다.

[서울=뉴스핌] 정관장 선수들이 13일 열린 2026 여수·NH농협컵 프로배구대회 여자부 A조 조별리그 2차전 SOOP과의 경기에서 득점에 성공한 후 기뻐하고 있다. [사진 = KOVO] 2026.10.13 wcn05002@newspim.com

앞서 흥국생명과의 첫 경기에서 1-3으로 역전패했던 정관장은 이날 승리로 1승 1패를 기록하며 준결승 진출 가능성을 이어갔다. 반면 SOOP은 IBK기업은행전에 이어 두 경기 연속 한 세트도 따내지 못하며 2연패에 빠졌다.

지난 6일 정관장 사령탑으로 부임한 권순찬 감독에게도 의미 있는 승리였다. 2023년 1월 흥국생명을 떠났던 권 감독은 약 3년 9개월 만에 돌아온 프로 무대에서 부임 일주일 만에 첫 승리를 거뒀다.

정관장에서는 중국 출신 아시아쿼터 아웃사이드 히터 종휘가 해결사로 나섰다. 종휘는 블로킹 4개를 포함해 21점을 올렸고, 공격 성공률 55%를 기록하며 팀 공격을 이끌었다.

박혜민도 11점으로 힘을 보탰고, 신은지는 서브 에이스 3개로 상대 리시브를 흔들었다. 세터 염혜선은 측면 공격뿐 아니라 박은진을 활용한 중앙 공격으로 공격 루트를 다양화했다.

두 팀 모두 외국인 아포짓 스파이커가 결장한 가운데 치러진 경기였다. 정관장은 반야 부키리치(등록명 부키리치)가 출전하지 않았고, SOOP은 오드리아나 피츠모리스(등록명 오드리아나)와 박은서가 각각 몸 상태와 어깨 부상 문제로 빠졌다. SOOP에서는 고의정과 서지혜가 나란히 8점을 올렸지만 전력 공백을 메우기에는 역부족이었다.

[서울=뉴스핌] 정관장의 아시아쿼터 종휘. [사진 = KOVO] 2026.10.13 wcn05002@newspim.com

승부처는 1세트였다. 정관장은 종휘를 앞세워 23-19까지 달아났지만 연이은 범실로 5점을 내주며 23-24 역전을 허용했다. 세트 포인트에 몰린 정관장을 구한 선수는 박은진이었다. 박은진의 이동 공격으로 24-24 듀스를 만든 정관장은 종휘의 오픈 공격으로 재역전했고, 다시 박은진의 이동 공격이 성공하며 26-24로 첫 세트를 가져왔다.

위기를 넘긴 정관장은 2세트부터 주도권을 완전히 잡았다. 6-5에서 종휘의 연속 공격과 블로킹으로 9-5까지 달아났고, 이후 격차를 더욱 벌렸다. 20-13에서는 곽선옥의 2연속 서브 득점과 박혜민의 후위 공격이 연달아 터졌다. 정관장은 종휘의 공격으로 25-14, 두 번째 세트까지 따냈다.

3세트에서도 흐름은 달라지지 않았다. 정관장은 초반 3-4로 뒤졌지만 연속 7득점으로 단숨에 10-4를 만들었다. SOOP은 고예림과 박수빈을 투입하며 반전을 노렸지만 정관장의 공격을 막지 못했다. 종휘와 박혜민, 신은지의 득점으로 격차를 벌린 정관장은 24-12에서 종휘의 블로킹으로 승부에 마침표를 찍었다.

정관장은 오는 15일 IBK기업은행과 조별리그 최종전을 치른다. 각 조 상위 두 팀이 준결승에 진출하는 만큼 이날 경기 결과에 따라 4강 진출 여부가 결정될 전망이다.

SOOP은 같은 날 흥국생명을 상대로 대회 첫 승리에 도전한다.

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