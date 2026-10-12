[프로배구] 외국국적동포 선수 2명, 신인 드래프트 사상 첫 참가

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오드리 박·애나벨 박 신청...국내 선수와 같은 대우

28일 2026-2027시즌 여자 드래프트에 58명 참가

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 프로배구 출범 21년 만에 처음으로 외국 국적을 가진 동포 선수가 V리그 신인 드래프트에 도전한다.

한국배구연맹(KOVO)은 오는 28일 서울 강서구 메이필드호텔에서 열리는 2026-2027시즌 여자 신인선수 드래프트에 세터 오드리 박(한국명 박혜린)과 아웃사이드 히터 애나벨 박(한국명 박주은)을 포함한 총 58명이 참가한다고 12일 밝혔다.

외국국적동포 선수의 드래프트 참가는 지난해 12월 KOVO 이사회 의결에 따른 조치다. 규약 제61조에 따라 부모 중 최소 1명이 과거 한국 국적을 보유했거나 현재 한국 국적자의 자녀인 외국 국적 선수는 드래프트에 신청할 수 있다. 선발된 선수는 국내 선수와 동일한 대우를 받으며 구단별로 시즌당 1명씩 선발해 최대 2명까지 보유할 수 있다. 다만 입단 후 6년 이내에 한국 국적을 취득해야 한다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2025년 여자 프로배구 신인 드래프트 모습. [사진=KOVO] 2026.10.12 psoq1337@newspim.com

이번 드래프트에는 미국 캘리포니아대 로스앤젤레스 캠퍼스(UCLA) 주전 세터 출신이자 미국 메이저리그배구(MLV) 콜럼버스 퓨리에서 활약한 오드리 박과 캐나다 온타리오 테크대학 소속의 최연소 참가자(2009년생) 애나벨 박이 문을 두드린다.

올해 드래프트에는 외국국적동포 2명 외에도 고교 졸업예정자 50명, 대학 재학생 6명이 참가 신청을 마쳤다. 고교 선수 중에는 2024년 18세 이하(U-18) 대표팀 출신 근영여고 유다은, 일신여상 정가영과 2025년 21세 이하(U-21) 대표팀 출신 중앙여고 오세인 등이 구단의 지명을 기다린다.

구단별 1라운드 지명 순서 추첨 확률은 지난 시즌 최종 순위 역순에 따라 정관장 35%, SOOP 수퍼스 30%, IBK기업은행 20%, 흥국생명 8%, 현대건설 4%, 한국도로공사 2%, GS칼텍스 1%로 적용된다. 정관장은 트레이드를 통해 흥국생명의 1라운드 지명권을 확보해 1라운드에서만 두 명을 지명할 수 있다.

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