[프로배구] '킨델란 34점' 흥국생명, 정관장 3-1 제압…컵대회 첫 승

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 여자 프로배구 흥국생명이 새 외국인 선수 옌시 킨델란(등록명 킨델란)의 34점 활약에 힘입어 정관장을 꺾고 컵대회 첫 경기를 승리로 장식했다.

흥국생명은 11일 전남 여수 진남체육관에서 열린 2026 여수 NH농협컵 프로배구대회 여자부 조별리그 A조 1차전에서 정관장에 세트스코어 3-1(18-25 25-23 25-16 27-25)로 역전승했다.

[서울=뉴스핌 흥국생명 선수단이 11일 전남 여수 진남체육관에서 열린 2026 여수 NH농협컵 프로배구대회 여자부 조별리그 A조 1차전에서 정관장을 상대로 득점한 직후 기뻐하고 있다. [사진=KOVO] 2026.10.11 football1229@newspim.com

흥국생명은 대회 첫 승을 거두며 승점 3을 확보했다. 쿠바 출신 새 외국인 선수 킨델란이 양 팀 통틀어 최다인 34점을 올리며 승리를 이끌었다.

지난 시즌 현대건설에서 뛰다 흥국생명으로 이적한 자스티스 야쿠지(등록명 자스티스)와 은퇴 후 한 시즌 만에 코트로 돌아온 표승주도 각각 10점씩 보탰다.

흥국생명은 1세트를 18-25로 내주며 불안하게 출발했다. 하지만 2세트부터 공격력이 살아났다. 킨델란과 자스티스-정호영 등이 공격을 주도했고, 접전 끝에 25-23으로 세트를 가져오며 승부를 원점으로 돌렸다.

3세트에는 초반부터 주도권을 잡았다. 킨델란와 표승주가 활약하며 점수 차를 벌렸고 25-16으로 손쉽게 세트를 따내 역전에 성공했다.

승부처는 4세트였다. 정관장은 세트 중반까지 리드를 잡았다. 17-16에서 신은지의 서브에이스 등을 앞세워 연속 득점하며 20점 고지를 먼저 밟았다.

흥국생명도 물러서지 않았다. 19-22에서 킨델란의 백어택과 서브 득점 등을 앞세워 추격했고, 표승주의 블로킹에 이어 킨델란의 퀵오픈까지 성공하며 24-24 듀스를 만들었다.

[서울=뉴스핌 흥국생명 킨델란이 11일 전남 여수 진남체육관에서 열린 2026 여수 NH농협컵 프로배구대회 여자부 조별리그 A조 1차전에서 정관장을 상대로 서브를 넣고 있다. [사진=KOVO] 2026.10.11 football1229@newspim.com

듀스에서도 킨델란이 자신의 역할을 다했다. 퀵오픈으로 매치 포인트를 만든 뒤 26-25에서는 자스티스가 오픈 공격을 성공시키며 승부를 끝냈다.

정관장에서는 박혜민과 아시아쿼터 선수 종휘가 각각 14점을 기록했다. 박은진은 12점, 이선우는 10점을 보탰지만 패배를 막지 못했다. 새롭게 정관장 지휘봉을 잡은 권순찬 감독은 3년 9개월 만의 사령탑 복귀전에서 승리를 신고하지 못했다.

앞서 열린 A조 경기에서는 IBK기업은행이 SOOP을 3-0(25-21 25-16 25-19)으로 완파했다. A조는 IBK와 흥국생명이 나란히 1승을 거둔 채 출발한다. A조 4팀, B조 3팀이 참가한 이 대회는 각 조 상위 2팀이 준결승 토너먼트에 진출한다.

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