삼양식품, 평창서 '불닭 버닝 페스타 With 페포' 개최

AI 핵심 요약beta
- 삼양식품이 24일부터 평창 삼양라운드힐서 페스타를 개최했다.
- 행사는 트레일런과 캠핑, 세레모니 등 프로그램으로 진행된다.
- 둘째 날에는 숲길 걷기와 요가 등 웰니스 행사가 이어진다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 삼양식품이 24일부터 25일까지 강원도 평창 삼양라운드힐에서 '불닭 버닝 페스타 With 페포'를 개최한다고 밝혔다.
핵심 프로그램인 '버닝 트레일런'은 23K, 13K, 5K 세 가지 코스로 운영된다. 23K 코스는 곤신봉에서 동해전망대까지 백두대간 능선을 달리는 중상급 코스로 누적 상승고도가 860m다. 5K 코스는 가족과 입문자도 참여할 수 있다. 트레일런 이후에는 불닭 스테이션과 푸드트럭, 사우나, 복싱존, 트레저헌트 등을 즐기는 '버닝 캠핑'과 해가 지면 열리는 '버닝 세레모니'가 이어진다. 둘째날 아침에는 모닝 포레스트 워크와 요가, 싱잉볼 등으로 구성한 '버닝 웰니스'가 진행된다.
이번 행사에는 불닭의 새로운 캐릭터 '페포'가 함께한다. 삼양식품은 페포의 자유로운 에너지를 현장 프로그램과 버닝 세레모니에 녹여냈다.
삼양식품 관계자는 "불닭 버닝 페스타는 불닭 특유의 강렬한 에너지를 통해 일상의 스트레스를 시원하게 날려버리고, 새로운 활력과 해방감을 느낄 수 있도록 기획한 행사"라고 말했다.
fineview@newspim.com