롯데웰푸드, 빼빼로데이 앞두고 글로벌 마케팅 확대

AI 핵심 요약beta
- 롯데웰푸드는 23일 세계 각국에서 빼빼로데이 마케팅을 전개했다
- 스트레이 키즈와 SNS 이벤트를 진행하고 111명을 서울 행사에 초청한다
- 뉴욕 타임스스퀘어 광고와 아시아 유통망 판촉도 확대한다
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뉴욕 타임스스퀘어 광고·유튜브 첫 브랜드 IP 기프트 협업
[서울=뉴스핌] 한기진 기자 = 롯데웰푸드가 11월 11일 빼빼로데이를 앞두고 미국과 아시아 등 세계 각국에서 글로벌 마케팅을 전개한다. 스트레이 키즈(Stray Kids)를 활용한 소비자 참여 행사와 뉴욕 타임스스퀘어 광고, 유튜브와의 협업 등을 통해 해외 소비자 접점을 확대할 계획이다.
23일 롯데웰푸드에 따르면 글로벌 앰배서더 스트레이 키즈와 함께하는 SNS 이벤트 'PLAY WITH PEPERO'를 내년 2월 5일까지 진행한다.
참여를 원하는 소비자는 빼빼로와 함께하는 사진이나 영상을 필수 해시태그와 함께 인스타그램에 게시한 뒤 빼빼로 공식 계정을 통해 응모하면 된다.
롯데웰푸드는 총 111명을 선정해 내년 4월 서울에서 열리는 스트레이 키즈와의 'MEET & GREET' 행사에 초청한다. 이 가운데 1등 당첨자 11명에게는 왕복 교통권과 2박 3일 숙박권도 제공한다. 행사에서는 스트레이 키즈가 빼빼로 협업 음원 '11월 11일'을 처음으로 선보일 예정이다.
유튜브와 협업한 디지털 기프트도 출시한다. 유튜브가 브랜드 지식재산권(IP)을 활용해 기프트를 선보이는 첫 사례다. 빼빼로 제품과 캐릭터, 축하 메시지 등을 움직이는 이미지로 구현했다.
해외 주요 지역에서는 옥외광고를 진행한다. 미국 뉴욕 타임스스퀘어에서는 2023년부터 4년 연속 빼빼로 광고를 선보이고 있다. 올해 광고는 지난 19일부터 다음 달 15일까지 진행된다. 로스앤젤레스(LA) 코리아타운 플라자에서도 다음 달 14일까지 광고를 운영한다.
아시아 지역에서는 현지 유통망과 연계한 판촉 활동을 확대한다. 베트남에서는 롯데마트 14개 점포에서 광고를 송출하고, 대학가 제품 샘플링과 하노이 웨스트레이크 쇼핑몰 팝업스토어를 운영할 예정이다.
필리핀에서는 빼빼로 기획팩을 출시하고 S&R 매장에서 판촉 행사를 진행한다. 태국과 대만에서는 주요 유통채널과 온라인을 통한 프로모션을 실시하며, 말레이시아 쿠알라룸푸르 국제공항 면세점에서도 제품 광고를 선보인다.
이 밖에 카자흐스탄과 페루, 에콰도르, 호주, 독일 등에서도 현지 마케팅을 진행할 계획이다.
롯데웰푸드 관계자는 "빼빼로데이가 전 세계 소비자들이 함께 즐기고 마음을 나누는 날로 자리매김할 수 있도록 다양한 글로벌 마케팅을 준비했다"며 "글로벌 소비자와의 접점을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.
hkj77@newspim.com