NS홈쇼핑, 26일 명품 특집방송…버버리 아우터 7종 판매

AI 핵심 요약beta
- NS홈쇼핑은 26일 버버리 등 해외 명품 10종 특집방송을 진행했다.
- 방송에서 버버리 아우터 7종과 구찌 가방 등을 판매한다.
- 모바일 앱 주문 시 7%, 행사카드 결제 시 5% 추가 할인한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
앱 7%·행사카드 5% 할인
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = NS홈쇼핑은 오는 26일 버버리 아우터 7종을 비롯한 해외 명품 10종을 판매하는 특집방송을 진행한다고 23일 밝혔다.
방송은 26일 오후 10시 50분부터 27일 오전 1시까지다. 지난 4일 방송한 명품 의류와 잡화의 2차 물량을 편성해 버버리 재킷과 패딩, 구찌 숄더백, 페라가모 선글라스를 선보인다.
버버리 파크게이트 퀼팅 재킷은 178만원, 메들리 바람막이 후드 재킷은 148만원에 판매한다. 달리 퀼팅 재킷과 카트론 퀼팅 재킷의 가격은 각각 138만원이다.
헤밍필드 후드 퀼팅 벨티드 재킷은 168만원, 타이팅 퀼팅 롱 재킷은 138만원이다. 오리 솜털 90%와 깃털 10%를 충전재로 사용한 WITLEY 다운 숏 패딩은 189만원에 선보인다.
구찌 GG 엠블럼 숄더백의 판매가는 228만원이다. 페라가모 선글라스 SF600S와 SF668S는 각각 16만8000원이며, 두 모델 모두 자외선 차단율이 99.9% 이상이다.
방송 중 NS홈쇼핑 모바일 앱으로 주문하면 7% 할인을 받을 수 있다. 행사카드로 결제하면 5% 추가 할인도 적용된다.
kji01@newspim.com