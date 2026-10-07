NS홈쇼핑, 멀티비타 신제품 8일 방송…ARS·모바일 2만9900원 할인

AI 핵심 요약beta
- NS홈쇼핑이 8일 엔웰스 신제품을 첫 선보인다
- 활력엔 멀티비타 이중 스틱포는 비타민 20종을 담았다
- ARS·모바일 주문 시 2만9900원 할인된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
10g 30개입 6박스 구성
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = NS홈쇼핑은 자체 브랜드(PB) 엔웰스의 건강기능식품 '활력엔 멀티비타 이중 스틱포'를 오는 8일 오전 9시 25분 TV홈쇼핑에서 처음 선보인다고 7일 밝혔다.
이 제품은 한 포에 비타민과 미네랄 20종을 담은 마시는 멀티비타민이다. 열대 혼합과일맛 비타민 스틱과 부원료 스틱을 별도로 포장한 형태다.
NS홈쇼핑은 두 스틱을 분리해 성분 간 접촉으로 생길 수 있는 변질을 줄이도록 설계했다고 설명했다. 섭취할 때는 두 스틱의 내용물을 물에 함께 타서 마시면 된다.
방송 상품은 10g 30개입 6박스로 구성되며 가격은 29만9000원이다. 무이자 할부 6개월 혜택도 제공한다.
자동응답전화(ARS)나 모바일로 주문하면 2만9900원 할인된 26만9100원에 살 수 있다.
엔웰스는 NS홈쇼핑이 운영하는 웰니스 자체 브랜드다. NS홈쇼핑은 건강기능식품을 시작으로 브랜드 상품을 확대할 계획이다.
kji01@newspim.com