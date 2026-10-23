GS25, 980원 견과류 출시…1000원 이하 PB 확대

AI 핵심 요약beta
- GS25가 21일 980원짜리 하루한줌 견과류 3종을 출시했다
- 1000원 이하 PB 상품은 매출 비중이 상품 수보다 높았다
- GS25는 저가 간식 수요를 겨냥해 PB 상품을 확대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = GS25가 1000원 이하 견과류를 앞세워 저가 간식 수요를 공략한다. 자체브랜드(PB) 상품 가운데 저가 제품의 매출 비중이 품목 수 비중을 웃도는 점에 주목해 일상적으로 구매하는 먹거리의 가격 경쟁력을 높인다는 전략이다.
GS리테일이 운영하는 GS25는 PB '유어스'의 '하루한줌 견과류' 3종을 지난 21일 출시했다고 23일 밝혔다. 견과믹스 25g과 구운아몬드·구운캐슈넛 각 20g으로 구성했으며, 가격은 모두 980원이다.
GS25는 저가 상품에 대한 고객 수요를 반영해 이번 상품을 기획했다. 올해 9월 기준 GS25의 1000원 이하 PB 상품은 전체 PB 상품 수의 6.5%에 불과하지만 PB 매출에서 차지하는 비중은 17%에 달한다.
견과믹스는 호두·아몬드·캐슈넛·호박씨에 건크랜베리를 더했고, 구운아몬드와 구운캐슈넛은 단일 견과류로 구성했다. 구운아몬드와 견과믹스에는 미국 캘리포니아산 넌패럴 아몬드 중 미국 농무부 상위 등급인 '엑스트라 넘버 원(Extra No. 1)' 제품을 사용했다. 세 상품 모두 소포장으로 휴대와 보관이 간편하다.
GS25는 '유어스'와 '리얼프라이스'를 중심으로 1300여 종의 단독 상품을 운영 중이다. 전체 매출에서 PB 상품이 차지하는 비중은 2022년 27.3%에서 지난해 30.0%로 확대됐다.
'리얼프라이스'는 우유, 계란, 닭가슴살, 두부 등 냉장 간편식과 식재료를 중심으로, '유어스'는 얼음컵, 커피, 차, 음료 등 기호식품을 중심으로 상품을 확대할 계획이다.
nrd@newspim.com